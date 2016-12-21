Huzurevi sakinlerine cilt taraması

Keçiören Belediyesi Güçsüzler Yurdunda kalan huzurevi sakinleri sağlık taramasından geçirildi.

Keçiören Belediyesi ve Uzm. Dr. Aslı Aytekin Kliniği iş birliği ile 80 huzurevi sakinine cilt ve deri hastalıkları uzmanı sağlık ekipleri tarafından dermatolojik muayene hizmeti verildi.

Bir gün boyunca süren sağlık taraması ile yaşları 65-80 arasında değişen huzurevi sakinlerine ayrıca el yıkama alışkanlıkları, kullanılması gereken temizleyiciler ile banyolardan ve el yıkamalardan sonra nemlendirici uygulamaları konusunda bilgiler de verildi.

Sağlık taramalarının devam edeceğini belirten Dr. Aslı Aytekin ileri yaş grubunda en yaygın görülen dermatolojik problemin deri kuruluğu olduğunu belirterek, “Derinin yaşla birlikte yıpranması, tonüsünün azalması ve/veya kaybolması nedeniyle deride kuruma, çatlama, kolay yaralanma gibi şikayetler görülüyor.

Klinik olarak ise bu durum vücutta kaşıntıya, ellerde ekzemlere, ayak tabanlarında kalınlaşmalara yol açıyor.

Yaptığımız sağlık taramasında da bu tarz sağlık sorunları tespit ettik.” dedi. Ayrıca Dr. Aytekin deri lekelerine karşı da uyararak, ” Özellikle yüze yerleşen kahverengi, siyah renkli güneşe ve yaşa bağlı deri lezyonları zamanla kötü huy kazanabiliyor.

Bu nedenle özellikle yüzünde lekeleri olana yaşlılarımızın her birine dermoskopik inceleme yaparak şüpheli lezyonlar belirledik ve hastanede tedavilerini planladık.” diye konuştu.

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