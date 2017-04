Hürriyet’te deprem Vuslat hanım ara verdi ancak yerine kimin atanacağı heniz açıklanmadı. Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı Hürriyet’te deprem yaratacak kararına ilişkin soruları şöyle yanıtladı:

– Hayır, tabii ki bırakmıyorum. Sadece bir süreliğine ara veriyorum. 20 yıldır aralıksız Hürriyet’te çalışıyorum. Ancak odaklanmak ve kendimi geliştirmek istediğim, hep ertelediğim bazı konular var. Bunlara zaman ayırabilmek için Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı bir süreliğine bırakıyorum. Ama Yönetim Kurulu üyeliğim devam edecek.

– Kutuplaşan dünyada medyanın oynaması gereken role… Bu çağda medya ne kadar hakiki, ne kadar samimi olabilir? Bu konuları dert edinen kanaat önderleriyle çalışmak, tartışmak ve hayata geçebilecek çözümler aramak istiyorum. Varmak istediğim nokta, medyanın insanlar ve kültürler arasında ‘samimi sohbetler’e ev sahipliği yapması. Beni asıl heyecanlandıran bu.

– Dünyadaki felsefi ve akademik tartışmalara dalıp, somut projelerle çıkmayı hayal ediyorum. Yani uluslararası ilişkilerimden besleneceğim ama tabii ki Türkiye’deyim.

– 1996’da Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisans tezimi yazarken yeni medya ve internetin habere ve bilgiye ulaşımı kolaylaştıracağını ve demokrasinin gelişimine olumlu katkı sağlayacağını düşünüyordum. Basın ve ifade özgürlüğünün gelişeceği varsayılıyordu. Küreselleşme ve dijital devrim hepimizi büyük mutlu bir aile yapacaktı. Fakat tersi oldu…

– Herkes sadece kendine benzeyenlerle haberleşir, sanal surların arkasında yaşar oldu. İfade özgürlüğüyle hakaret özgürlüğü birbirine karıştı. Küreselleşme neticesinde birbirimize yaklaştıkça, birbirimizden korkmaya başladık; tahammül edemez olduk. Sonunda kutuplaşma kazandı ve tüm dünyayı tarafgirliğe zorladı.

Türkiye’de her kesimden insan Hürriyet okuyor

– Tabii ki yaşadım. Bir de Hürriyet’in işi ekstra zor. Araştırmalara göre okuyucu profili açısından Hürriyet, Türkiye’nin en çoğulcu yayın organı. İtiraf etmeliyim ki bu yeri korumak hiç kolay değil. Çünkü herkes sizi kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Bunlar içinde kutuplaşmadan yarar sağlamak isteyenler de var. En nihayetinde Hürriyet, Türkiye’de bağımsız gazeteciliğin simge kurumudur. Bizim sayfalarımız herkese açık olmalı.

– Birçok farklı görüşü, zengin bir fikir yelpazesini sunmaya özen gösteriyoruz. Zıt sesleri bile duyurmaya çalışıyoruz. Hürriyet bunu başarıyor ama her zaman daha iyisi yapılabilir. Zaten ben de tam bu sebeple daha iyisini yapmak için araştırma sürecine giriyorum.

Bu konularla zaten bir süredir ilgileniyordunuz. Ama bırakıp gitmek radikal bir adım.

– İki ay evvel Washington’da Trump’ın yemin törenini izliyordum. Telefonum çaldı. Arayan eşim Ali’ydi. “Maalesef Reda’yı kaybettik” dedi. Karda çığ altında kalmış. Ali’nin kardeşi gibi yakın çocukluk arkadaşı, benim can dostum… Ansızın gitti.

– İlk kez yaşıtım olan yakın bir dostum beklenmedik bir şekilde vefat etti. Çok sarsıldım. Bu olay beni hayat muhasebesi yapmaya itti. Sahip olduğumuzu düşündüğümüz hiçbir mevkinin veya gücün asıl sahibi biz değiliz. Bunu kabullenmek, insana bambaşka bir özgürlük duygusu veriyor.

– Ertelediğim her şeyi düşündüm. Evet, şanslı bir insan olarak doğdum. Ama bu benim yıllardır hem yoğun tempoda hem de büyük stres altında çalıştığım gerçeğini değiştirmiyor. Sonuçta sadece kendimden ve ailemden değil, binlerce çalışma arkadaşımdan ve hatta Türkiye’de medya sektöründen kendimi sorumlu hissediyorum. Daima bu duygularla çalışıyorum.

Bu kararı kesinlikle günübirlik olaylara, siyasi ortama bakarak almadım

– Bu kararı kesinlikle günübirlik olaylara, siyasi ortama bakarak almadım. Siyasi değil şahsi bir karar. Tam da bu sebeple, referandum sonucuyla ilişkilendirilmemesi için şimdi açıklıyorum.

– Gazetecilik dediğin pek öyle akıllı işi değil! İşler hiçbir zaman kolay olmadı ki. Hele de Hürriyet’in başındaysan. Sadece kendi 20 yıllık tecrübeme değil, babam Aydın Doğan’ın medyadaki 40 yılına bakınca da bunu görüyorum.

Sevindiğini söyleyemem. Kabullenmesi kolay olmadı. Ama bunun işimizi daha iyi yapmak için gerekli olduğuna ikna olunca kararımı destekledi.

– Gazetenin pek çok departmanında çalışmış biri olarak şunu çok iyi biliyorum: Hürriyet’in oturmuş bir kurumsal kültürü var. Sonuçta 69 yıllık köklü bir şirketiz. Profesyonel yapımız ve ekibimiz çok güçlü. Üstelik bu yıl yeni üyelerimizle yönetim kurulumuzda daha da güçlendik. Ben de zaten stratejik düzeyde katkı vermeye devam edeceğim. Tabii bu işin ‘business’ yanı. Gazetecilik tarafına gelince… Bu konuda fazla söze gerek yok. Ekibin tecrübesi ve Türk basınındaki liderliği ortada. Yani içim rahat.

Hiç düşünmedim. Burası benim memleketim. Yaşamak istediğim tek yer ülkem. Mecbur olduğum için değil âşık olduğum için buradayım. Biz bir Anadolu ailesiyiz. Bu ülkenin bir vatandaşı olmanın sağladığı hakları gururla taşırım, sorumluluklarını da sonuna kadar hisseder, yerine getiririm.

– Bu bir ilk…

– Trump’ı düşünelim. Durduk yerde seçilmedi ki. Ona oy veren, Amerika’nın ‘unutulmuş insanları’nın kendilerini hor görülmüş hissetmelerinde mesela New York Times’ın ya da Hollywood’un hiç mi sorumluluğu yok? Medya da at gözlüklerini çıkarıp, kör noktalarını bulmaya çalışmalı. İlerleme ancak bu şekilde sağlanabilir.

Washington DC’de Atlantik Konseyi’nde, ayrıca New York’taki ‘Women in the World’ konferansında art arda konuşmalar yaptınız. Konu ‘İslamofobi’ydi. Neden?