“Hurda teşviki” için gaza basma zamanı

Ağır vergi yükü, dövize bağlı ham madde ve ara mallar ile otomobil fiyatlarındaki artış, otomotiv iç pazarında krizi tetikliyor. KPMG Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Emrah Akın, durgunluğa dikkat çekerek “Otomotivde ‘hurda teşviki’ sektörü hareketlendirir” dedi.

KPMG Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Emrah Akın, otomotiv piyasasını bekleyen durgunluğa dikkat çekti ve çarpıcı önerilerde bulundu. Akın, “Otomotiv sektörü üzerindeki mevcut vergi yükünün yüksekliği, dövize bağlı ham madde ve ara malların fiyatlarındaki yükselmeye paralel olarak otomobil fiyatlarının da yükselmesi, 2017’de otomotiv iç pazarını ve ihracatını olumsuz etkileyebilir. Sektörde görülecek ciddi bir daralmanın, ekonominin geneli ve bütçe üzerinde ciddi etkisi olacaktır. Bu bağlamda sektörü hareketlendirecek önlemler üzerinde durulması gerekiyor. Bu aşamada akla ilk gelen önlemler arasında hurda teşviki yer alıyor” dedi.

2003-2004’te uygulanmıştı

2003-2004 yıllarında hurda indirimi teşvikinin uygulandığını hatırlatan Akın, “20 yaş üzerindeki araçların hurdaya ayrılması karşılığında 1600 cc’ye kadar olan yeni otomobillerde 2003 yılında 3 bin 500 TL’lik, 2004’te ise 4 bin 500 TL’lik ÖTV indirim desteği sağlanmıştı. Bu sayede iç piyasada önemli bir canlanma yaratılmıştı. Şimdi eski uygulamaya benzer şekilde, satın alınacak düşük motor hacmindeki yeni otomobiller için belli ‘maktu’ tutarlar üzerinden bir ÖTV indirimi sağlanabilir veya satın alınacak otomobilin ÖTV’sinde, motor silindir hacmine göre belli nispi (örneğin 1.600cc için yüzde 30, 1.600cc-2000cc için yüzde 10 ve 2000cc üzeri yüzde 5 gibi) indirim yapılması düşünülebilir” dedi.

20 yaş üzerindeki 1.2 milyon adet araç hedefleniyor

Hem iç talep hem de ihracat bakımından otomotiv sektörünün önemine dikkat çeken Akın, sözlerine şöyle devam etti: “20 yaş üzerindeki araçların yüzde 50’sinin bile (yaklaşık 1.2 milyon adet) ekonomiye kazandırılması, otomotiv sektörü ve otomotiv yan sanayine büyük dinamizm katacaktır. Ayrıca hurda ithalatımız düşecek, enerji verimliliğimiz de artacaktır. Bunun yanı sıra iç pazarda otomobil talebinde yaşanacak muhtemel artışın, hem ÖTV hem de KDV kanalı üzerinden bütçe gelirlerini de olumlu etkileyeceği düşünülebilir. Özetle hurda indiriminin tüm fayda ve maliyetleri ile birlikte tartışılması ve uygulamaya konulması, ülke ekonomisine hem iç talep hem de üretim ve ihracat bağlamında büyük yararlar sağlayacaktır.”

Akın, otomotiv sektörünün 2017 için önemini rakamlarla anlattı. Buna göre;

-2017’de red ve iadeler hariç toplam 136.5 milyar TL ÖTV gelirinin 19.8 milyar TL’si motorlu taşıt araçları kanalından gelecek.

-2017’de toplam 511.1 milyar TL vergi gelirinin yaklaşık yüzde 4’ü motorlu taşıt araçları üzerinden ÖTV olarak tahsil edilecek.

-Bu yıl Eylül sonu itibarıyla motorlu taşıt araçları üzerinden 12.3 milyar TL ÖTV tahsil edildi. Yıl sonu hedefi 17.7 milyar TL.

-Satın alınan benzinli/dizel bir otomobil üzerinden motor hacmine göre yüzde 45, yüzde 90 veya yüzde 145 ÖTV ve (hesaplanan ÖTV de matraha dahil olmak üzere) yüzde 18 de KDV tahsil ediliyor.

-Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2016 Ağustos sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 20 milyon 739 bin motorlu kara taşıtı bulunuyor. Bu taşıtların 11 milyon 65 bin adedi otomobil. Bu otomobillerin yüzde 20 ila 25’inin 20 yaş ve üzerinde olduğu hesaplanıyor. Yani trafikteki 2.5 milyon civarındaki otomobil 20 yaş veya üzerinde…

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