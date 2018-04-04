Hülya Avşar otobiyografik filmi ‘Selfie’ nin duyurusunu verdiği cesur pozlarla duyurdu. 54 yaşında olan Avşar’ın cesur pozları sosyal medyayı yıktı.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Hülya Avşar otobiyografik filmi ‘Selfie’nin duyurusunu da kendi hesabından yaptı. Verdiği cesur pozla duyuruyu gerçekleştiren 54 yaşındaki Avşar sosyal medyanın en çok konuşulanı olmayı başardı.

SİNEMALARDA ♥️ A post shared by Hülya Avşar (@hulyavsr) on Apr 3, 2018 at 8:23am PDT

Daha önce yaptığı duyuruda;

“Selfie” vizyona hazır♥️

Yönetmen: Hülya Avşar

Senaryo: Hülya Avşar

Işık: Hülya Avşar

Kamera: Hülya Avşar

şeklinde filmin haberini veren Avşar, film afişinde verdiği çırılçıplak pozla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sanatçının filmi 27 Nisan’da vizyona giriyor.