Hülya Avşar otobiyografik filmi ‘Selfie’ nin duyurusunu verdiği cesur pozlarla duyurdu. 54 yaşında olan Avşar’ın cesur pozları sosyal medyayı yıktı.
Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Hülya Avşar otobiyografik filmi ‘Selfie’nin duyurusunu da kendi hesabından yaptı. Verdiği cesur pozla duyuruyu gerçekleştiren 54 yaşındaki Avşar sosyal medyanın en çok konuşulanı olmayı başardı.
Daha önce yaptığı duyuruda;
“Selfie” vizyona hazır♥️
Yönetmen: Hülya Avşar
Senaryo: Hülya Avşar
Işık: Hülya Avşar
Kamera: Hülya Avşar
şeklinde filmin haberini veren Avşar, film afişinde verdiği çırılçıplak pozla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sanatçının filmi 27 Nisan’da vizyona giriyor.