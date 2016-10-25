HÜKÜMETTEN YOLSUZLUĞA KARŞI ŞEFFAFLIK PAKETİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hükümet programında yolsuzlukla mücadele kapsamında özellikle kamu yönetimindeki politika ve uygulamalarda yolsuzluğa karşı hazırlanan “Şeffaflık Paketi”nin hayata geçirilmesi başlığının yer aldığını söyledi.

Adalet Bakanı Bozdağ, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu’nun yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlere ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Bakan Bozdağ, hükümet programında, yolsuzlukla mücadele kapsamında özellikle kamu yönetimindeki politika ve uygulamalarda yolsuzluğa karşı hazırlanan “Şeffaflık Paketi”nin hayata geçirilmesi başlığının yer aldığını belirtti.

Başbakanlığın ‘Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi’ konulu genelgesinin 30 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydeden Adalet Bakanı, “Söz konusu genelge çerçevesinde 2016 ila 2019 yıllarını kapsayacak şekilde ‘Saydamlığın Arttırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı’ kabul edilmiştir” dedi.

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