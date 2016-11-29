Hükümetten MGK yanıtı

Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş, 2004 yılında kabul edilen fetö ile mücadele öngördüğü iddia edilen MGK kararına ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, “MGK toplantılarındaki kararlar ve görüşme metinleri; Kurul’da herkesin görüşlerini rahatça ifade edebilmesi, ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin dış ilişkilerinin, milli güvenliği ve savunmasının zarar görmemesi amacıyla ‘Devlet Sırrı’ niteliği bağlamında değerlendirilerek kamuoyuna açıklanmamaktadır” dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin 2004 yılındaki MGK kararına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Türkeş, “MGK, kanunlarla kendisine verilen görevler çerçevesinde devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda tavsiye kararı almaktadır.

Söz konusu kararların icrai değil istişari nitelik taşıdığı, bağlayıcı olmadığı ve ancak Bakanlar Kurulu Kararları ile bağlayıcı güç kazandığı anayasal bir gerçektir” dedi.

Türkeş, MGK toplantılarındaki kararlar ve görüşme metinlerinin; Kurul’da herkesin görüşlerini rahatça ifade edebilmesi, ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin dış ilişkilerinin, milli güvenliği ve savunmasının zarar görmemesi amacıyla ‘Devlet Sırrı’ niteliği bağlamında değerlendirilerek kamuoyuna açıklanmadığını söyledi.

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