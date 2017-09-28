Ekonomi demek vatandaşın cebindeki para, pazardaki alışveriş, yaşam şartları demektir.

3.5 milyon sığınmacıya kucak açan ve Avrupa’dan beklediği 6 milyar Euro’yu alamayan AKP iktidarı ekonomik çıkmazdan çıkmak için çareyi milletin cebindeki belki de kalan son paraya dikti.

Benzinde % 60’a varan vergiye, araç alımında uygulanan KDV, ÖTV ve ÖTV’nin de KDV’si olarak vergi üzerine vergi koyan AKP hükümeti bu vergileri az buldu ki motorlu taşıtlar vergisine % 40 olmak üzere birçok vergiyi arttırma kararı aldı.

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan Orta Vadeli Program hakkında “Enflasyonu yüzde 5’e indireceğiz diye gelmişlerdi, 14 yıldır, enflasyon yüzde 10’lar civarında dolanıyor. Şimdiki hedefleri de yüzde 9,5’a indirmek. Bunu da başarı gibi sunuyorlar” dedi.

Erdoğdu’nun eleştirileri şöyle:

“Türkiye’ye öngördükleri hedefler yine yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik oranıdır. Hükümet üretimle değil, vergiyle büyümeyi hedeflemiştir. Vergiyi yükselterek ekonomi büyümez. Türk halkına istihdam sorununu çözecek, gelirini artıracak bir perspektif ortaya koyamamışlardır. Bunun arkası durgunluktur. Açıklanan yeni vergi yükleri ve tedbirlerin, iç talebi kısan etkisi olacak. Sıkı maliye ve para politikası ile ekonomik canlanma sağlanmaz.

CHP’nin vergi yağmuru hakkındaki kararlarını sorduğum Aykut Erdoğdu “sıkı maliye politikası, ekonomik durgunluğun faturasının işçi, memur, çiftçi gibi geniş halk kesimlerine çıkarılacağının ifadesidir. Türkiye OECD verilerine göre, gelir eşitsizliğinde OECD ülkeleri arasında 3’üncü, Avrupa ülkeleri arasında 1’inci. Bu adaletsizliği giderecek bir çözüm yok. Aksine Gelir Vergisinin 3’üncü dilimi yüzde 27’den yüzde 30’a çıkarıldı. 15 yıldır olduğu gibi hükümetin aklı fikri yine ücretlilerin gelirinde” dedi.

MTV’DE YÜZDE 40 ARTIŞ VİCDANSIZLIK

“Bütçe açığı yine vatandaşın yükü arttırılarak kapatılıyor. Zaten yüksek olan Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni motor hacmi gözetmeksizin tüm binek otomobilleri için yüzde 40 artırmak vicdansızlıktır” diye konuştu.

Erdoğdu şöyle konuştu:

“Vatandaşın birikimleriyle zar zor alabildiği otomobiline fahiş vergi getiren AKP, 1 milyon liralık lüks aracın 600 bin lirasını vergisinden düşen şirketlerin vergisine dokunmayı akıl edememiştir. Bir yandan şans oyunlarından alınan yüzde 10’luk vergiyi yüzde 20’ye çıkarırken, halkın sigaradaki fahiş vergiler nedeniyle yöneldiği sarma tütünde kullanılan kâğıda bile Özel Tüketim Vergisi getirilmesi insafsızlıktır. AKP’nin gözü halkın cebine yönelmiştir. Bu da içinde bulundukları aczin bir göstergesidir.

Kamu harcamalarında tasarruf edilecek deniyor ama kamuya astronomik ücretlerle binalar kiralanmaya, makam araçları alınmaya devam ediliyor. Bu programla hükümet, sermaye dostu, emek düşmanı totaliter bir hükümet olduğunu bütün unsurlarıyla ortaya koymuştur.”

Anlaşılan o ki vatandaşı açlık ve yoksulluk sınırının da altında bir yaşam bekliyor.