Konut sektörünü canlandırmak için uygulamaya konulan KDV indirim süresinin uzatılması inşaat sektörünün durgunluktan kurtulması bir yana canlanması için gereklidir.

Uzmanlar da konut teslimlerinde yüzde 18’lik KDV’nin yüzde 8 olarak uygulanmasının çok iyi bir uygulama olduğunu ama sürenin yeni yatırımları canlandırmak için Eylül ayına kadar uzatılması gerektiğini savunuyorlar.

Bu düzenlemenin mevcut haliyle yalnızca üretilmiş olan konutları koruyacağı çok açık. Bana göre biraz da seçim yatırımı gibi görünse de KDV indiriminin sürekli olması çok daha uygun olur.

Belki, “KDV indiriminin sürekli olmasının Türk ekonomisi açısından bazı sakıncaları var” denebilir bu takdirde de yeni inşaat yatırımlarını canlandırmak için Eylül ayına kadar uzatılmalıdır.

Gayrimenkul Uzmanı Köksal Ünal da yeni inşaat yatırımlarının önünü açmak için konut teslimlerinde uygulanan geçici KDV indiriminin süresinin yetmeyeceğini yılsonuna kadar uzatılmasının ve bu yılda ruhsat alan firmalara uygulanması gerektiğini söylüyor.

Ben de kendisini arayarak inşaat sektörü ile ilgili ekonomik tabloyu sordum. Gayrimenkul Uzmanı Ünal, “ “Yeni yatırım 250-300 kalem iş ve işçilik demektir” diyerek şu bilgileri özetledi:

“KDV indirimi inşaat sektörünü ve bağlı tüm sektörleri canlandıran, istihdama olumlu yansıyan bir uygulama. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimizdeki dairelerin de çoğu KDV’de yüzde 18’lik dilime tabi. Eylül ayında yapılan düzenleme ile yüzde 18’lik dilime giren konutlarda KDV, Mart sonuna kadar yüzde 8’e çekildi, bu süre Eylül 2017 ye kadar uzatıldı.

Geçici süreyle yapılan bu KDV indirimi de satışa olumlu yansıdı, stokların eritilmesine katkı yaptı. Ancak süre dolayısıyla bu daha çok, üretilmiş mevcut konutlara yaradı. Bence orada yanlış yapılıyor. ‘Belirli bir tarih aralığında ruhsatını alan’ tabiri yer alıyor. Bu düzenleme mevcut haliyle üretilmiş olanı korur.

Bizim amacımız yeni üretim yapmak. Devlet burada ‘1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihinde yapı ruhsatını alan firmalar için 3 yıllık KDV yüzde 18 yerine yüzde 8’ demeli ki müteahhitler yeni işe başlasın. Eğer ki amaç sektörü canlandırmaksa piyasaya yeni üretici lazım. Yatırım yapmayı teşvik etmek gerekiyor. Tüketiciyi yatırım yapmaya yöneltmek kısa vadeli kazanç sağlar. Asıl ihtiyaç olan şey ise üretimdir. Yeni yatırım 250-300 kalem iş ve işçi ile ilgili iş yapar. KDV indiriminin 2017 sonuna kadar uzatılmasının büyük fayda sağlayacağını görüyoruz.” Beyaz eşya ve mobilya sektöründe Nisan ayı sonuna kadar yapılan KDV indirimlerinin inşaat sektörü ile birlikte en azından yıl sonuna kadar uzatılması ekonominin canlanması ve vatandaşların daha ucuza ürün almaları açısından önemlidir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...