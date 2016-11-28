Hükümet, öncelikli projeler için kesenin ağzını açtı

Rusya Maliye Bakanlığı, 2017 yılı bütçesinde öncelikli projelere 178.8 milyar ruble ayırıyor, 2018-2019 yıllarının hacimleri ise daha sonra belirlenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 2017-2019 yılları bütçe taslağında 10 öncelikli projenin gerçekleştirilmesi için bütçe tahsilinin öngördüğünü belirtti.

Siluanov yaptığı açıklamada, “Duma’nın ikinci oturumunda onaylanması için hazırlanan 2017 yılı bütçe taslağı öncelikli projelere 178.8 milyar ruble aktarılmasını öngörüyor” dedi.

Bakan, sonraki yıllarda finansman kaynağının proje kimliklerinin dikkate alınarak belirleneceğini de vurguladı.

Siluanov, “2017 yılında her projenin finansman hacmi ayrı ayrı belirlenecek. 2018-2019 yıllarında ise projelerin gerçekleştirilme aşamasına göre belirlenecek” diye konuştu.

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