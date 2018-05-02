Hükümet enflasyona teslim oldu

Son bir yıldır hep söylediler; “enflasyon ha bu ay düşecek, tek haneye inecek” diye. Hep tam tersi oldu, yüzde 10’nun üzerine kazık çaktı. Nisan ayı enflasyon oranlarında da değişiklik olmayacağı gibi aylık yüzde 2 civarlarında tahmin ediliyor. İşin kötüsü yakın zamanda da ciddi bir gerileme beklenmiyor.

Tek olumlu gelişme Hükümetin bu konuda artık olanı biteni kabul etmesi. “Spekülasyon, geçici” gibi laflar bırakıldı, herkesin ve de kendisinin de bildiği gerçekleri kabul etmeye ve itiraf eder gibi dile getirmeye başladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek diyor ki; “biz lirada bu kadar hızlı değer kaybı öngörmüyorduk. Bu, enflasyonun tek haneye inmesini geciktirdi, öteledi. Tek hane, kur nedeniyle şu anda ilk çeyrek için mümkün olmadı. Lirada çok ciddi değer kazanma söz konusu olmazsa kısa vadede tek hane zor görünüyor”

Hepimize geçmiş olsun bir o kadar da şükürler olsun; bir yetkili en sonunda gerçeği söylemekten çekinmedi. Bu bir anlamda Hükümetin, ekonomi yönetiminin enflasyona teslim oluşunun resmi açıklamasıdır. Göz boyamaya, hayali hedeflerden son verdi. Artık yüksek enflasyonu içimize sindirerek yaşamaya başlayalım.

Şimşek’in açıklamaları son iki yıllık ekonomik performansı, kararları, yapıları ve sonuçlarını özetliyor. Eksik olan; gelecekte ne olacağı? Tüm ümitler dışarıdan gelecek paraya bağlı. Diğeri de Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemine geçiş. Gören de şimdiki sistemde ekonomi yönetiminin eli kolu bağlı, koalisyon hükümeti var, kımıldayamıyorlar, enflasyon bunun için azdı, sanacak.

TATİLDE BİLE DEĞERİ DÜŞTÜ

Hükümet kabullendi de enflasyonu düşürmekten sorumlu Merkez Bankası ne iş yapıyor? Her üç ayda bir tahmin rakamlarını yükselmek ve “gerekirse daha fazla sıkılaştırma” sözleri dışında yeni bir şey var mı? Borçlanma faizlerini artırdı ama görüldü ki işe yaramadı.

Arkadaş, bir ülkenin parası tüm dünya 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle tatildeyken sadece fiktif yani kağıt üstü işlemlerde dolar karşısında olduğu yerde yüzde bir değer kaybeder mi? Demek ki yatırımcılar için bu kadar yüksek getirisine rağmen Türk Lirası ve buna bağlı tüm yatırım araçları gözden düşmüş.

Türkiye şu anda içte ve dışta çok ciddi kaynak sıkıntısı çekiyor. Açıklandı, otoyoldan kaçak geçen ve cezasını ödeyemeyenlere, öğrenci kredi taksitini geciktirenlere bile af geliyor. Bunların toplamı ne olabilir ki? Altı üstü 15 liralık otoyol geçiş ücreti, aylık 300 liralık öğrenci kredisi. Hepsin toplasan ikiyle çarpsan bunun için harcanan zamana değmez ama emekliye seçim promosyonu için para lazım.

NOTLAR YİNE KIRIK

Dışarıdan gelecek gelen haberler de karamsarlık içinde. Değerlendirme kuruluşu Standard and Poor’s, Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notu yine düşürdü. Gerekçesi enflasyon ve lirasının aşırı değer kaybı.

Buna bir de IMF’i ekleyelim. “Türkiye ekonomisi 2017 yılında güçlendi ama ekonomin aşırı ısındı, iç ve dış dengesizliklerle karşı karşıya ve enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde seyrediyor” diyen Fon siyasi belirsizliklere ve bölgesel dengesizliklere de dikkat çekiyor. Bu iki açıklama yabancılar için kılavuz niteliğinde.

Bunlara bakan yatırımcı ülkeye gelir mi?