CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hafta sonu ziyaret ettiği köy ve kasabalardaki çiftçilerin sorunlarını, TBMM Genel Kurulu’nda meclis gündemine taşıdı. Binlerce ton patatesin depolarda çürümek üzere olduğunu söyleyen Ömer Fethi Gürer, şekerpancarı üreticisinin de mağduriyetini dile getirdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Melis Genel Kurulu’nda söz alarak çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Depolarda patatesin çürümek üzerine olduğuna değinen Ömer Fethi Gürer, “Tarım Bakanı hafta sonu Niğde’ye geldi, çürüyen patatesten söz etmedi, “Niğde Patates Enstitüsünün ürettiği patates tohumunu ihraç edeceğiz.” dedi. İyi güzel de çiftçi depodaki patatese çözüm bekliyor, o konuda bir şey demedi. Çiftçi perişan, icralık, borç altında. Gölcük, Ağcaşar, Kiledere, Orhanlı köy ve kasabalarını gezdim; çiftçi, üretici “Yandık, mahvolduk” diyor. Hükûmet çiftçinin sesini duymuyor mu? Çiftçi ürettiği üründen hak ettiğini kazanamıyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuşmasında şekerpancarı üreticisi ve şeker fabrikası çalışanlarının mağduriyetini de gündeme getirdi. Ömer Fethi Gürer, Pazar günü Bor Şeker Fabrikası önünde “Şeker vatandır, satılmasın.” Mitingi düzenlediklerini hatırlatarak, “Toplantımız çok büyük ilgi gördü. Bölgedeki şeker pancarı üreten çiftçi de çalışan işçi de mağdur. Bu konuda da özelleştirmeden vazgeçilmesini diliyorum” diye konuştu.