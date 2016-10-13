Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı yükseldi

GÜNEYDOĞU Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Altunkaya, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 536 milyon 605 bin dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Altunkaya, yaptığı açıklamada, bölgenin makarna ve buğday unu üretiminde önemli bir kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Bunun da ihracata yansıdığını ifade eden Altunkaya, ürün grupları içerisinde en fazla payı 406 milyon 960 bin dolarla buğday ununun aldığını söyledi.

Bitkisel yağ ihracatının 295 milyon 787 bin dolarla ihracatta ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Altunkaya, bu ürünü 209 milyon 274 bin dolarla makarnanın izlediğini kaydetti. İhracatı bölgeler bazında da değerlendiren Altunkaya, Güneydoğu’dan gerçekleştirilen hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında ilk sırayı Ortadoğu ülkelerinin aldığını ve bu bölgeye 1 milyar 115 milyon 609 bin dolarlık satış yapıldığına dikkati çekti.

Altunkaya, ihracatın en fazla yapıldığı ikinci bölgenin 286 milyon 376 bin dolarla Afrika ülkelerinin, üçüncü sırada ise 20 milyon 743 bin dolarla Asya ve Okyanusya ülkelerinin bulunduğunu ifade etti. Bölgelerarası ihracatta en fazla payın Ortadoğu ülkelerinin aldığını ancak Avrupa ve Amerika ülkelerinin ihracatta istenilen seviyede olmadığını vurgulayan Altunkaya, bu bölgelere satışın artırılması için çalışma başlatılacağını kaydetti. Tanıtım gruplarının ihracatın az olduğu ülkelere ağırlık vereceğini söyleyen Altunkaya, gelecek yıllarda ihracatta Avrupa ve Amerika ülkelerinin de iyi yerlerde olacağını kaydetti.

İhracata ülke dağılımına göre bakıldığında da Irak’ın 864 milyon 890 bin dolarla ilk sırada olduğunu hatırlatan Altunkaya, bu ülkeyi 141 milyon 82 bin dolarla Suriye’nin, 94 milyon 92 bin dolarla da Sudan’ın izlediğini aktardı. Altunkaya, “Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında Ortadoğu dikkat çekiyor. İhracatın aslan payını Irak alıyor. Gelecek dönemlerde hem ihracatımızı artırmak hem de ülkelerin dağılımını farklılaştırmak istiyoruz” diye konuştu.

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