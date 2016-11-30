HSYK, hakim ve savcı itirazlarını karara bağladı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, hakim ve savcıların ihraçlara ilişkin yeniden inceleme taleplerini değerlendirerek karara bağladı ve itiraz taleplerini reddetti.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

HSYK, Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensubiyet, irtibat ve iltisaklarının sair görülmesi nedeniyle meslekte kalmalarının uygun görülmeyerek, meslekten çıkarılmasına karar verilen hakim ve savcıların yeniden inceleme taleplerini değerlendirdi.

HSYK, yaptığı yeniden inceleme Kurul üyelerine yönelik “reddi hakim” talepleri reddedildi. Bir Cumhuriyet savcısının itirazına dair dosyanın ölüm nedeniyle ortadan kaldırıldığının belirtildiği kararda, bazı hakim ve savcıların, eşi, anne babası tarafından yapılan itirazların ise taraf sıfatları bulunmadıkları gerekçesiyle kabul edilmediği belirtildi.

Kararda, bazı hakim ve savcıların itirazlarının ise 10 günlük yasal itiraz süresi içinde başvuruda bulunmadıkları için reddedildiği kaydedildi. Kurul, diğer hakim ve savcının itirazlarını ise ihraç kararı yerinde olduğundan değiştirilmesine yer olmadığına karar vererek, yeniden inceleme taleplerini ayrı ayrı reddetti. Karar, oybirliğiyle alındı.

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