24 Mayıs 2018 tarihinde Ankara Barosu Başkanı’na sözlü ve fiili saldırıda bulunan Ankara Hâkimi hakkında aynı günün akşamında HSK tarafından soruşturma başlamıştı. Türkiye Barolar Birliği yaptığı basın açıklamasıyla soruşturmanın davacısı olacağını bildirdi.

Konu ile ilgili Türkiye Barolar birliğinin yaptığı basın açıklaması şu şekilde;

24 Mayıs 2018 tarihinde Ankara Barosu Başkanı’na ve meslektaşlarımıza sözlü ve fiili saldırıda bulunan Ankara Hâkimi hakkında aynı günün akşamında HSK tarafından soruşturma açıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu hassasiyetleri sebebiyle Sayın Kurula, Başkanvekili Sayın Mehmet Yılmaz’ın şahsında teşekkür ederiz. Beni arayarak konuyla yakından ilgilenildiği bilgisini veren Adalet Bakanlığı Sayın Müsteşarı Selahaddin Menteş’e de teşekkürlerimi sunuyorum.

Temel hukuki bilgileri noksan olan ve iletişim bozukluğu bulunan, saldırgan yapıdaki kişinin hâkimlik mesleğinden uzaklaştırılması gereklidir. Basit bir ceza veya yer değişikliği yeterli değildir. Çünkü böyle bir kişinin mahkemesinde vatandaşın adil yargılanma güvencesi yoktur. Bir baro başkanına bile saldırmaya cüret eden bir kişi yargıladığı vatandaşa neler yapmaz!

HSK’nın açtığı soruşturmayı hiç kuşkusuz yakından izleyeceğiz.