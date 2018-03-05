Kalbini Nuh’un gemisi, yüreğini sevgi ve dosttan yana, yolgeçen han-ı yapmış, Bekir Coşkun hoş geldin, sefalar getirdin.

Sevmek, sevilmek duygunun en yüce noktasıdır. O noktayı doruğunda yakalamışsın nasıl sevilmezsin?

Seni can dostların, kuruyan dereler, kesilen ormanlarda çok sevmişti.

Tüyü bitmemiş yetim haklarını korudun, onlarda çok sevdi seni…

Çıkarsız dostluğun, maskesiz yüzün hep sevgi kaynağı olmuştur…

Hastalığının başlangıcında, seni tanıdığımı bilen tüm dostlar “Bekir bey nasıl oldu?” diye soruyorlar, bende ettiğim dualar ve dostların ettiği dualara güvenerek çok iyi, yakında yazar diye cevaplıyordum.

Aha bahar göz açıp kapayıncaya kadar tekrar geldi. Çok baharlar yaşayasın. Kır çiçekleri türküler, şarkılar çığırırken sende kanunla eşlik edersin sağlıklı ömrünle…

1970’ler de tanımıştım Rüzgarlı Sokak’ta… Yüzünden hiç eksik olmayan tebessümün, kahkahaların daha dün gibi asılı kalmış belleğimde…

Hoş geldin,

Kalbi Nuh’un Gemisi, yüreği yol geçen han-ı Bekir Coşkun.