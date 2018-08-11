Çanakkale Belediyesi tarafından 1963 yılından beri düzenlenen Uluslararası Troia Festivali’nin resmi açılışı dün (10.08.2018) akşam Örenyeri’nde gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Festival kapsamında verilen “Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü“ne ise bu yıl Prof. Dr. Haluk Şahin layık görüldü.

Çanakkale Belediyesi tarafından 55 yıldır düzenlenen festival kapsamında Christa Wolf’ten Yaşar Kemal’e, Prof. Dr. Cevat Çapan’dan Nuri Bilge Ceylan’a kadar pek çok aydına verilen “Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü”ne bu yıl ise 17 yıldır Bozcada’da gerçekleştirdiği Homeros okumaları ve yazdığı romanları ile Bozcada ve Troya kültürüne sunduğu katkılar sebebiyle Prof. Dr. Haluk Şahin değer görüldü.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan konuşmasında “Bu topraklardan ‘kan kokusu’ değil, ‘çiçeklerin ve bir güvercin kanadındaki barışın kokusu’ yayılsın. Yeryüzünde ‘Kurşun Sesleri’ değil, ‘Kuşların ve Çocukların Sesleri’ yükselsin. Savaş zamanlarında doyacağımıza, varsın barış zamanlarında aç kalalım.” diyerek barışa ve özgürlüğe vurgu yaptı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın açılış konuşmasının ardından ödülünü alan Haluk Şahin ise konuşmasında bize miras olan bu kültürü yaşatmanın önemine vurgu yaparken İlyada destanını doğduğu topraklarda okumanın mucizevi olduğunu da söyledi. Ödül töreninin ardınan Haluk Şahin, Yusuf Ay, Pembe Akgün ve Ayşe Şahin, İlyada’dan pasajlar okuyarak Troya ruhunu bir kere daha canlandırdılar.