Hollande, Putin, Merkel ve Normand Dörtlüsü

Fransa Devlet Başkanı François Hollande, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Ukrayna krizinin çözülmesi için Normand Dörtlüsü zirvesinin organize edilmesini görüştüler.

Elysee Sarayı’ndan yapılan Normand Dörtlüsü zirvesi açıklamasında,

“Liderler Berlin’de en yakın zamanda Normand formatında zirve düzenlenmesi için gerekli koşulları oluşturmak amacıyla ortak çalışma yürüttüler”

denildi.

Görüşmenin tarafları, Berlin’deki görüşmenin Ukrayna’nın doğusundaki krizin çözülmesi amacıyla faydalı olması konusunda anlaştılar.

Aynı zaman Fransa Devlet Başkanlığı, sonraki görüşmelerin ana konularının belirlendiğini ve bu konuların başında Ukrayna’nın doğusunda istikrarlı ateşkesin sağlanması. Birliklerin çıkartılma operasyonunun hızlandırılması ve Ukrayna yasalarına uygun olarak yerel seçimlerin düzenlenmesinin yer aldığını bildirdi.

Daha önce Normand Dörtlüsünün 19 Ekim’de bir araya geleceği belirtilmişti.

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