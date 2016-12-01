Hollanda Dışişleri Bakanı: Müzakerelerin dondurulmasını savunmaya hazırım

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Hollanda millevetkilerinden gelen baskılar karşısında Türkiye ile AB’ye katılım müzakerlerinin “geçici” olarak dondurulmasını savunmaya hazır olduğunu söyledi.

Dutchnews’a göre, Hollanda Parlamentosu’nda konuşan Bert Koenders, milletvekillerden gelen baskıların üzerinde Türkiye ile müzakerelerin “geçici” olarak dondurulmasını savunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Koenders, AB’nin bu konuda birlik içinde olmaya devam etmesini sağlamak istediğini ancak “Türkiye’deki kötüleşen durumu” nedeniyle şimdi diğer üye devletler ile görüşmelerinde müzakerelerin dondurulması olasılığını dile getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Hollanda Hükümetinin Türkiye’deki “gelişmelerden derin bir kaygı” duyduğunu ifade eden Koenders, “Halen kilit mesele: Durumu nasıl iyileştirebiliriz?” sözlerini kullandı.

Bu arada haberde Hollanda Parlamentosu’ndaki milletvekillerin çoğunun artık müzakerelerin durdurulmasından yana olduğu belirtilirken şimdiye kadar müzakerelerin durdurulmasına karşı çıkan Liberal Partisi’nin de tutumunu değiştirerek müzakerelerin altı ay askıya alınmasını istediğine dikkat çekildi.

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