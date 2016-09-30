Hobi evinde yeni dönem ilk dersi “ıspanak”

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Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evi “Temel Sebze Yetiştiriciliği” eğitimlerinde yeni dönem, “Ispanak Yetiştiriciliği” ile Ekim ayında başlıyor.

Mutlukent Mahallesi’nde 2 bin metrekare alan üzerine kurulu Kent Tarım Hobi Evi, yaz tatilinin ardından yeni dönemi açıyor.

Uzman öğreticiler tarafından verilen teorik eğitimlerin ardından Mahalle Bostanında da uygulamanın yapıldığı Kent Tarım Hobi Evi’nde dönemin ilk eğitim programı 12 Ekim ile 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Ispanak yetiştiriciliği ile başlayacak dersler, Çarşamba günleri 12:30 ile 13:30 arasında düzenlenecek. İlk dönem dersleri kapsamında soğan, turp, pırasa, havuç ve marul gibi sebzelerin yetiştirilmesine dair önemli bilgiler verilecek.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ OLARAK VERİLİYOR

Eğitimlere, önceki yıllarda olduğu gibi bölge halkının yanı sıra başka mahallelerden ilgilenen vatandaşlar da katılabiliyor. Çankaya Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların 458 89 00 / dahili 3103 ya da 235 39 73 numaralı telefonlar ile Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kent ve Tarım Birimi’ne ulaşmaları gerekiyor.

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