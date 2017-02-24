Histeroskopik yöntem anne olma şansını artırıyor

İzmir’deki, Özel Tınaztepe Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Doç. Dr. Erdal Aktan, özellikle gebe kalamayan kadınlarda rahim içini inceleme ve rahim içi anormalliklerin düzeltilmesinde kullanılan histeroskopi yönetimi ile poliplerin ve uygun büyüklükteki miyomların herhangi bir kesi yapmaya gerek olmadan alınabildiğini söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Doç. Dr. Erdal Aktan, “Rahim içinin direkt görüntülenebildiği histeroskopi yönteminde, vücut üzerinde herhangi bir kesi yapmadan, vajen ve rahim ağzı kanalı gibi doğal girişlerden uygulanan 5-6 mm çapında bir teleskop rahim içine sokulur ve rahim boşluğu su ile şişirilerek teleskopun ucuna takılan bir kameradan görüntü elde edilir. Daha sonra bu teleskopun yanından sokulan oldukça ince aletlerle rahim içinde bazı ameliyatlar uygulanabilir” dedi.

UZUN SÜREN ADET KANAMALARINA DİKKAT

Uzun süren adet kanamaları, fazla miktarda veya pıhtılı adet kanamaları, adet aralarında damla damla, birçok gün devam eden ve sürekli ped kullanmayı zorunlu hale getiren rahatsız edici kanamaların histeroskopik inceleme yönteminin en sık kullanıldığı yakınmalar olduğunu hatırlanan Doç. Dr. Aktan, şu bilgileri verdi:

“Bu hastalarda ultrasonla izlenemeyen ya da ultrason ve diğer yöntemlerle ne olduğuna dair kesin fikir yürütülemeyen bazı durumlar neden olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenler arasında endometrial polipler, rahim içi boşluğuna doğru büyümüş miyomlar ve bazı endometrial hastalıklar sayılabilir. Polipler ve uygun büyüklükteki miyomlar bu yöntemle, vücut üzerinde herhangi bir kesi yapmaya gerek olmadan alınıp, hastanın yakınmaları giderilebilir.”

TEŞHİS VE TEDAVİ AYNI SEANSTA MÜMKÜN

Histeroskopik inceleme yönteminin gebelik şansını artırdığını da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Aktan, şöyle konuştu:

“Gebe kalamayan kadınlarda rahim içi ortamının histeroskopi ile direkt gözle görülerek incelenmesi, diğer yöntemlerle atlanabilecek olan bazı durumların ortaya konulmasında yararlı olmaktadır. Tespit edilen bozuklukların aynı seansta düzeltilmesi ise gebelik elde etmek için yapılan tedavilerin başarısını anlamlı ölçüde artırmaktadır.

Daha önce geçirilmiş kürtaj veya diğer rahim içi müdahalelere bağlı olarak ortaya çıkabilen rahim boşluğu içinde oluşan yapışıklıklar; adet miktarının azalması, adetlerin tamamen kesilmesi veya gebelik ihtimalinin azalması gibi belirtilere neden olabilir. Bu gibi durumlarda da histeroskopi yöntemi, sorunun çözümü için başarılı bir şekilde kullanılabilir.”

ERKEN DOĞUMLAR ÖNLENEBİLİYOR

Histeroskopi yönteminin gebe kalamayan, sık sık düşük ya da erken doğum yapan kadınların inceleme yöntemleri arasında da sık kullanılan bir yöntem haline geldiğini kaydeden Doç. Dr. Aktan, “Konjenital rahim anormallikleri arasında yer alan ve rahim boşluğunu ikiye bölerek bu boşluğu daraltan bir bölme olarak tarif edilebilecek septum isimli yapının kesilerek giderilmesi de histeroskopi ile mümkün olmaktadır.

Bu sayede bunun neden olduğu gebelik ihtimalindeki azalma, düşükler ve erken doğumlar da önlenebilmektedir. Bu yöntem çift rahim, tek boynuz halinde gelişmiş rahim, septum ve diğer doğumsal rahim anormalliklerinin kesin ayırıcı tanısında da işe yaramaktadır” dedi.

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