Ölen öldüğüyle kalacak, öldürenler yeni kurbanlar arayacak… Uzunca bir süredir Ortadoğu’da sahnelenen büyük oyunu, Birleşmiş Milletler aracılığıyla bozabileceğini sananlar ise “şimdiye kadar defalarca olduğu gibi” bir kez daha bozulacaklar…

Her zaman olduğu gibi; Gazze sınırındaki Filistinli protestocuları katletmesi sonrası gözler BM Güvenlik Konseyi’ne çevrildi… Ancak ABD, konseye getirilen ve olayların soruşturulmasını talep eden tasarıyı veto etti…

Avrupa Birliği’nden ise ortak bir “kınama” gelmemesi de dikkat çekti…

Tartışmalar sırasında söz alan ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, “Konseydeki hiçbir ülke İsrail’den daha itidalli davranamazdı” diyerek başladığı konuşmasında Hamas’ı suçladı…

Olaylar sırasında yaptığı açıklamada “kınamaya” yer veremeyen Avrupa Birliği ise tüm taraflara itidal çağrısı yaptı ve “İsrail, barışçıl gösteri hakkına ve güç kullanımında orantılılık ilkesine saygı göstermelidir” demekle yetindi…

“Neden doğrudan kınamadınız” sorularını da, “açıklama gayet net” diyerek, geçiştirmeye çalıştılar…

Beyaz Saray Sözcüsü Raj Shah, “Ölümlerin sorumluluğu Hamas’ın üzerinde. İsrail’in kendini savunma hakkı var” demesine kimse şaşırmadı, ama Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “Gazze’de ölen çok sayıda Filistinli sivil için yas tuttuğunu ve İsrail silahlı kuvvetlerinin şiddetini kınadığını” açıklaması şaşkınlık yarattı…

Birleşmiş Miletler İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk de, “İsrail’in Filistinli göstericilere karşı güç kullanması, kasten öldürme suçu ve savaş suçu olarak nitelendirilebilir” şeklindeki sözleri ise havada kalmaya mahkûm görünüyor…

BM’nin bugünkü yapısıyla, bu konunun araştırılması bile mümkün görünmüyor… BM’yi lağvedip başka bir örgütlenmeye gitmek ise “ütopik bir istek” olur…

Aslında herkes durumun farkında… Dünya bir “büyük hesaplaşmaya doğru dörtnala gidiyor…

Bunu görmek ve değiştirmek için de çabalamak gerekiyor…

İnsan soyunun önce “kişisel hırslarına kapılıp gözü hiçbir şey göremeyen liderlerden” kurtulması lazım…

Hırs, narkotik maddelerden daha çok bağımlılık yapıyor…

Gözlerinizi kapayıp; “Trump’sız, Putin’siz, Netanyahu’suz, Kim Jong-un’suz, Prens Salman’sız ve kendini ‘hırsomaniye’ kaptırmış başka liderlerin olmadığı bir dünyada yaşadığınızı” hayal edin…

Bu hayali gerçekleştirmek zorundayız… Eğer yapamazsak öleceğiz çünkü..!