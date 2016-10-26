Hırsızlar akort yaptıkları bağlamayı çaldı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde müzik aletleri satan iş yerinden bağlama çalan hırsızlık zanlılarının, enstrümanı “çalarak” test etmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Pınarönü Mahallesi’nde Erdem Uçar’a ait iş yerine giren iki zanlı, 6 bağlama, 2 ney, org, ses yayın cihazı, darbuka, klarnet, zurna, diz üstü bilgisayar, mikrofon ve bağlama kılıflarını çaldı. Hırsızlık olayı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen iki zanlı, uzun uğraş sonucu kapıyı açıp içeri giriyor. Zanlıların, çalacakları bağlamaları test ettiği de görülüyor. Çaldıkları müzik aletleriyle iş yerinden ayrılacakları sırada güvenlik kamerasını fark eden zanlılar, kamerayı yerinden söküyor.

Ömer Babadağ’a ait hediyelik eşya dükkanından 2 saz ve hafıza kartı ile İbrahim Aşar’ın iş yerinden 6 cep telefonu ve 2 tablet de çalan, MOBESE görüntülerinden kimlikleri belirlenen S.G. (15) ve S.D (12) polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.G tutuklandı, S.D. ise serbest bırakıldı.

Bu arada, Gemerek ilçesinde de motosiklet hırsızlığına karıştığı tespit edilen S.G, Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zanlıların, Şarkışla ilçesindeki hırsızlık olayında Gemerek ilçesinden çaldıkları motosikleti kullandıkları da belirlendi.

Müzik aletleri satan iş yerinin sahibi Erdem Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hırsızların kapıyı açmak için yaklaşık 45 dakika uğraş verdiklerini belirterek, “Daha sonra da sazları raflardan indiriyorlar. İnanılmaz bir şey, akort yapıp bir de çalıyorlar. İçeride yaklaşık 2,5 saat duruyorlar.” dedi. Zanlıların olaydan 2 gün sonra yakalandığını anlatan Uçar, hırsızların iş yerindeki yiyecekleri de tükettiğini anlatarak, olayın şaşkınlığını yaşadığını ifade etti.

Erdem Uçar, çalınan malzemelerinin Altınyayla ilçesine bağlı bir köyde ele geçirildiğini ve kendisine teslim edildiğini söyledi.

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