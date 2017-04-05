Hırdavat ürünlerine gelen yüzde 30 ile yüzde 50 arası değişen zamlar bütün bir sektörü zor duruma soktu.Yaklaşık 10 yıldır hırdavatçı dükkânı işleten Halit Metin sektör olarak zor durumda olduklarını söyledi.

Metin, “Bizler vergi borcumuzu düzenli olarak ödüyoruz, ancak ödemeyenlerle aramızda hiçbir fark yok. Ürünlere gelen yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişen zamlar sektörü sarstı. Biz malzemeleri toptancıdan peşin olarak almak zorundayız. Elimizdeki ürünleri satamadığımız zaman doğal olarak bu durumdan toptancılarda etkileniyor, toptancıların mal aldığı yerlerde etkileniyor. Bütün bir sektör kan ağlıyor. Müşterilerin yüzü gülmeli ki bizimde yüzümüz gülebilsin” dedi.

Tasarruflu ampul kullanalım

Tasarruflu ampulün önemine de değinen Metin, “ Normal ampulle, tasarruflu ampul arasında ciddi bir tasarruf farkı var. Aydınlatma olarak da klasik sarı ampullerden çok daha iyi aydınlatıyor. Bütçe olarak, işlevsellik bakımından da kesinlikle tasarruflu ampulün kullanılmasını tavsiye ediyorum” dedi.

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