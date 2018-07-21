HİNT sinemasının en sevilen filmleri arasında yer alan beş filmin gösterimine başlandı. Hint ve Türk vatandaşlar, açık hava sinema gecelerine yoğun ilgi gösterdi. Bollywood sinemalarını yakından takip eden Sinan Kolaç, “Hintlilerin çok kaliteli filmleri var” dedi.

Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu arasında yapılan işbirliği ile açık hava sinema gecelerinde Hint filmlerinin gösterimine başlandı. Türk ve Hint vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği sinema gösteriminde keyif dolu anlar yaşandı.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Hindistan Konsolosu Purnojyoti Mukherjee’nin de katıldığı sinema gösteriminde özellikle Hintli vatandaşların kendilerine özgü kıyafetleri ile gelmeleri Maçka Sanat Parkı’nda renkli anların yaşanmasına da sahne oldu. Hint sinemasının en iyi filmleri arasında gösterilen ‘3 Idiots’ açık hava sinemasında gösterimi yapılan ilk film oldu. Orijinali Hintçe olan ve Türkçe altyazı ile gösterilen filmi yoğun bir kalabalık izledi.