Hindistan’da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda en az 7 Maocu isyancı daha öldürüldü.

Yerel medyada yer alan habere göre, polis yetkilisi Mohit Garg, yaptığı açıklamada, Chhattisgarh eyaletinin Bijapur bölgesinde ormanlık alanda düzenlenen operasyonda en az 7 Maocu isyancının öldürüldüğünü bildirdi.

Çatışmada güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Maharaştra eyaletinde hafta başında güvenlik güçleri ve isyancılar arasında çıkan çatışmalarda en az 37 Maocu isyancının öldürüldüğü açıklanmıştı.

Çin’in devrimci lideri Mao Zedong’dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan’da 1967’den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler gerçekleştiriyor.