Kritik seçim öncesi ABD’de temaslarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, “Son süreçte bir sürpriz olmazsa Hillary Clinton’un seçimi kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Biz de bunu gözlemledik” dedi.

Turkish Coalition of America’nın (TCA) davetlisi olarak Türkiye’den bir grup kadın siyasetçi ABD’ye gitti.

Heyette CHP İstanbul milletvekilleri Selina Doğan ile Gamze Akkuş İlgezdi de yer aldı.

Heyet, ABD programında kıdemli kongre üyeleri, seçim kampanyasını izleyen gazeteciler ve siyasi danışmanlarla görüştü.

Görüşmelerde heyet ABD seçimleri, seçim kampanyasının detayları ve ABD başkanlık sistemiyle ilgili bilgi aldı.

ABD ziyareti hakkında bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, şöyle dedi:

“Trump’ın ırkçı, cinsiyetçi ve kaba retoriği toplumda ciddi kutuplaşmaya yol açmış durumda. Clinton kadınlık üzerinden bir siyasi kampanya yürütmezken Trump onun için cinsiyetine sürekli vurgu yaparak ‘hiç başkan gibi gözükmüyor’ ifadelerini kullanıyor. Bu kaba dil bazı seçmenler üzerinde etkili olsa da son süreçte bir sürpriz olmazsa Hillary Clinton’un seçimi kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Biz de bunu gözlemledik. Seçimleri kazanması durumunda Clinton’u ekonomi ve kutuplaşmış toplumu toparlaması bakımından zor bir dönem bekliyor.”

-“KUVVETLER AYRILIĞI ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNİN EN BELİRLEYİCİ ÖZELLİĞİ DURUMUNDA”-

Başkanlık sistemi hakkında da bilgi aldıklarını ifade eden Doğan, “Kuvvetler ayrılığı ABD başkanlık sisteminin en belirleyici özelliği durumunda” diye konuştu.

İlgezdi de şöyle dedi:

“Tüm otoriteler, halk nezdinde sevilmeyen iki aday arasında kadın olması nedeniyle Clinton’un şanslı olduğu konusunda birleşiyorlar. Kampanyayı izleyen deneyimli gazeteci ve siyasetçiler ayrıca, Türkiye’nin Amerika’daki dostlarının azaldığını ve seçimi kim kazanırsa kazansın ikili ilişkilerin geleceğinin parlak olmadığını düşünüyorlar. Bu ziyaretin bir diğer önemli yanı da kadınların sistemde temsiliyet oranının düşüklüğüne de şahit olmamız. ABD’de seçmenlerin yarısından fazlasını oluşturan kadınların Kongre’de temsil oranının yüzde 19’da kalması, Amerika’nın kadın erkek eşitliği bakımından geri kaldığının önemli bir göstergesi. Yani Başkanlık sisteminde kadınlara parlamenter demokrasiden daha fazla yaşam alanı sağlandığını söylemek de mümkün görünmüyor.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...