Hidayet Türkoğlu’na şok!

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Kurulu seçimi için, ‘Basketbol Taban Hareketi’ lideri Ayberk Yağız tarafından iptal davası açıldı.

Ayberk Yağız, Hidayet Türkoğlu’nun 7 Ağustos 2013 tarihinde anti-doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı doping cezasını gündeme getirdi ve seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Yağız, federasyon başkanı olabilmek için Tahkim kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarına son 5 yıl içerisinde bir defada 3 ay veya toplam 6 ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanın istendiğini ifade ederek, “Hidayet Türkoğlu 7 Ağustos 2013 tarihinde FIBA’nın anti-doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle FIBA Genel Sekreterliği tarafından 2 yıl basketboldan men cezasına çarptırılmış ancak bu ceza 16 Ağustos 2013 tarihinde FIBA tarafından 6 aya indirilmiştir” iddiasında bulundu.

Hidayet Türkoğlu’nun aldığı cezanın 16 Ağustos 2013 tarihinde kendisine ve federasyona, FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann’ın imzasını taşıyan bir yazıyla bildirildiğini hatırlatan Ayber Yağız, dava süreciyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Değerli Türk mahkemelerinin alacağı tüm kararlara her Türk vatandaşı gibi saygı duyacağını, konuyu bu noktada kamuoyu ile paylaşmanın bir zorunluluk ve sorumluluk olduğunu düşünüyorum.”

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