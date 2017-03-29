“Ucunun nereye uzanacağı belirsiz bir bela” var Türkiye’nin önünde…

Halkbank’ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, New York’taki John Kennedy Havalimanı’nda gözaltına alındı… Reuters haber ajansı Atilla’nın, “ABD’nin İran’a karşı uyguladığı ambargoları kendi bankası aracılığı ile delmekle” itham edildiğini duyurdu…

Şimdi bazıları “tüh be, tam da savcı kovulduğu için seviniyorduk” diye karalar bağlamıştır…

Bilindiği gibi 22 Mart 2016’dan beri tutuklu olan Rıza Sarraf, hem Türkiye’de hem de Birleşik Arap Emirlikleri’nde yönettiği şirketler ağıyla İran yaptırımlarının etrafından dolaşmakla suçlanıyordu… Sarraf’ın bu amaçla kullandığı şirketlerden birisinin ise Türkiye’de faaliyet gösteren Royal Holding AŞ olduğu iddia ediliyordu…

Bu kez iş; hayırsever(!) iş adamının ve onunla bağlantılı olduğu ortaya çıkmış önemli siyasi figürlerin değil, doğrudan Türkiye’nin geleceğine yönelik bir hale gelmiş durumda…

22 Mart 2016’dan beri tutuklu olan İran asıllı iş adamı Rıza Sarraf, hem Türkiye’de hem de Birleşik Arap Emirlikleri’nde yönettiği şirketler ağıyla İran yaptırımlarının etrafından dolaşmakla suçlanıyor. Sarraf’ın yaptırımları ihlal etmek için kullandığı şirketlerden birisinin ise Türkiye’de faaliyet gösteren Royal Holding AŞ olduğu iddia ediliyor.

ABD’li savcılar, Zarrab ve hakkında tutuklama kararı çıkarılan iki kişinin 2010 – 2015 döneminde aralarında Bank Mellat’ın da bulunduğu büyük İranlı şirketlere finansman sağladığını söylüyor…

Reza Zarrab, hem Türk, hem de İran vatandaşlığı taşıyan bir işadamıydı. Oysa Hakan Atilla, hükümet kontrolündeki bir devlet bankasında üst düzey yönetici olarak görev yapıyor…

…Ve bunun Türkiye’ye çıkaracağı fatura çok yüksek olacak gibi…

New York Güney Bölge Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Hakan Atilla’nın; isnat edilen suçları “Halkbank Genel Müdür Yardımcısı sıfatıyla” işlediğine özel vurgu yapılmış… Bu durumda, Halkbank’a yönelik olası yaptırımların da önü açılmış oluyor… Yalnızca bankanın adının böylesine büyük bir davada geçmiş olması bile ürkütücü aslında. Halkbank’ı değil, tüm Türk bankacılık sistemini olumsuz etkiyeceği açık…

Hatırlanacağını gibi, Halkbank AKP hükümeti tarafından kurulan Varlık Fonu’na devredilmişti… Halkbank adının böylesine ses getiren, uluslararası bir davayla ilişkilendirilmesi, Varlık Fonu’nun değerine olumsuz etki yapacak kesinlikle…

Savcının iddialarını dayandırdığı FBI Raporu’nda, Halbank’ın ismi “Türk Bankası” olarak geçmesi, tüm Türk bankaları açısından ürpertici…

Tutuklanarak Zarrab’ın da yattığı cezaevine konulan Atilla hakkında, “İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek ve bankacılık sahtekârlığı” suçlamalarıyla 50 yıl hapis cezası isteniyor…

Türkiye’de tırnaklarını yiyerek bu gelişmeleri seyredenlerin tek umudu ABD Başkanı Trump… Örneğin, “bu soruşturmayı yürüten savcının da kovulması gibi” bir eylem fena olmazdı hani…

Sorun; ne yapacağını belli olmayan Trump’ın şu anda kendi geleceğini kurtarmaya yoğunlaşmış olması..!

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