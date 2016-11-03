Hesaplı uçak bileti almanın püf noktaları!

Seyahat sitesi momondo’nun ‘Yıllık Uçuş Araştırması’na göre uçuştan 56 gün önce bilet alarak yüzde 28 oranında kar edebilirsiniz. Başka bir deyişle Yılbaşı için bilet almanın tam vakti! Salı günleri ve akşam saatlerinde uçmak da bilet fiyatlarını önemli ölçüde düşürüyor.

Türkiye’de pek çok kişi Aralık ayında seyahate çıkmayı, yeni yıla başka bir şehir ya da ülkede girmeyi planlıyor. Peki, uçak biletini hesaplı bir şekilde satın almak ve seyahat masraflarını minimize etmek için ne yapmalı? Seyahat sitesi momondo’nun geleneksel ‘Yıllık Uçuş Araştırması’, bu soruyu detaylı bir şekilde yanıtlıyor ve ucuz bilet almanın püf noktalarını açıklıyor.

13 MİLYAR UÇUŞ İNCELENDİ

Araştırma kapsamında, dünya genelinde en çok tercih edilen 100 rotada gerçekleştirilen 13.2 milyar uçuşa dair veriler incelendi. En dikkat çekici sonuçlar ise şöyle:

DOĞRU GÜNDE ALINAN BİLET YÜZDE 28 KAR ETTİRİYOR

En ucuz bilet, uçuş tarihinden 56 gün önce bulunuyor. Bileti bu tarihte alarak ortalama yüzde 28 oranında kar etmek mümkün. En pahalı biletler ise uçuş günü alınan biletler.

AKŞAM UÇMAK DAHA HESAPLI

Araştırmaya göre, 18.00 – 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek uçuşların fiyatları, günün diğer saatlerindeki uçuşlara göre daha hesaplı. Saat 15.00’ten önce gerçekleşen uçuşlar, en pahalı seçenekler konumunda. Sabah ve akşam uçuşları arasındaki fiyat farkı ise ortalama yüzde 5.

EN UCUZ GÜN SALI, EN PAHALISI CUMARTESİ

Salı günlerinde yapılacak uçuşlar, haftanın diğer tüm günlerinden daha uygun fiyata sahip. Haftanın en pahalı günü ise pek çok kişinin seyahat etmeyi tercih ettiği Cumartesi. Verilere göre Salı uçanlar, Cumartesi uçanlara göre yüzde 11 oranında kar edebiliyor.

İDEAL TARİH DEĞİŞTİ

Diğer yandan bu yılki araştırma, bilet almak için ideal tarihin değiştiğini de ortaya koyuyor. 2014 ve 2015’teki araştırmalar, bu yıllar içerisinde ideal tarihin uçuştan 53 gün öncesi olduğunu göstermişti. Ancak elbette yıldan yıla değişmeyen sonuçlar da var. Örneğin en pahalı seçenek, halen uçuş günü alınan bilet.

“BİRDEN FAZLA FAKTÖRÜ DİKKATE ALMAK GEREK”

Sonuçları değerlendiren momondo Türkiye sözcüsü Serpil Öztürk, hesaplı bilet alabilmek için birden fazla faktörün göz önüne alınması gerektiğini söyledi: “momondo’nun geleneksel hale gelen ‘Yıllık Uçuş Araştırması’ gösteriyor ki, uçak seyahatleri için haftanın en hesaplı günü Salı. En pahalı gün ise Cumartesi. Söz konusu günler arasındaki uçuş fiyatı farkı, bazı rotalarda yüzde 11’e ulaşıyor. Benzer şekilde akşam 18.00’den sonraki uçuşlar da sabah saatlerindeki uçuşlara göre daha pahalı.”

“YILBAŞI TATİLİ İÇİN BİLET ALMANIN TAM ZAMANI”

Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce gerçekleştirdiğimiz bir araştırma, Türkiye’de her iki kişiden birinin güzel bir tatil yapabilmek için yıl boyu para biriktirdiğini ortaya koymuştu. Bütçeyi yormayan bir tatil yapmanın ilk kuralıysa, uçak biletini hesaplı bir şekilde almak. Bu nedenle tüm seyahat severlere biletlerini yola çıkış tarihinden 56 gün önce almalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle Yılbaşı döneminde seyahat etmeyi planlıyorsanız, biletlerinizi şimdiden almalısınız.”

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