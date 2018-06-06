PKKnın 20 yılda Türkiye’ye zararı 240 milyar dolar… Bu bilgi Siyasi İstikrar Analisti Serdar Sement’ten geliyor… Yaptığı açıklamaya göre; “1987’den 1998 yılına kadar Türkiye’nin savunma, güvenlik harcamalarının yüzde 2 buçuk olan payının yüzde 5-6’ya çıktı.

1999’da terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın derdest edilip, örgütün çökertilmesine karşı eylemler 2007’de başladı. Ama asıl 2009’dan itibaren eylemler baskıya dönüştü; 2015,16,17 hatta 18 bütçelerinde savunma ve güvenlik harcamaları sıçrama yaptı.”

Serdar Sement’in “Sadece 2015-16 yıllarındaki meskûn-mahal çatışmalarında 67 bin konutun ağır hasar aldı. 2 orta büyüklükte şehrimizin komple alt yapısıyla beraber yıkıldığı bir çatışma yaşandı. PKK’nın yol açtığı insanı yıkım kayda, hesaba vurulabilecek bir şey değil. Türkiye PKK nedeniyle ekonomik ve siyasi ağır bir kayba uğradı” açıklaması da düşündürücü…

Hayvancılığının ölmesinin en büyük sebebinin de PKK olduğunu söyleyen Sement… “Halk kırsalda hayvancılık yapamaz, meralarına çıkamaz hale geldi. Bölgenin en önemli ekonomik faaliyeti olan hayvancılık öldü” diyor… .

PKK’nın dışarıdan 50 kuruşla 1 lira arasında mal ettiği sigarayı 8 liraya Adana’da, Mersin’de, İstanbul’da sattığını hatırlatan Sement, “PKK kaçak sigaradaki etkinliğini yarı yarıya azaltmış durumda. Fakat son 2 yıldır, hap şeklinde uyuşturucu üretim, dağıtım, satışına odaklandı” diyerek alarm veriyor.

Aslında Sement’in göremeyeceği başka kayıplar da var… Örneğin Avrupa’daki Türklerden alınan haraçlar… İlk bakışta Türkiye ekonomisi üstünde etkisi olmadığı düşünülebilecek bir konu bu… Ama bu hataya düşmemek gerek… O paralar, “Türkiye’deki akrabalara gönderilmek yerine” PKK’nın eline geçmiş oluyor…

Haraç toplayanların aldığı payı da unutmamak gerek… Bu konuda katı kurallar var… Tahsilâtı yapan içinden kendi payını alıyor, geri kalanını da bağlı olduğu lidere veriyor… Onun da payı var tabii… Sonra o da kendi liderine aktarıyor… En sonunda da Bekaa’nın kullanabileceği hesaplara yatırılıyor paralar…

Alınan payların re kadar önemli olduğunu biliyordu PKK… Böylece haraç toplayanlar daha güçlenip, daha korkutucu hale geliyordu…

Uyuşturucu ticareti de PKK’nın ihtisas alanında… Yıllarca Avrupa’ya eroin getirip para kazandılar… Hatta 3 tane yük gemisi satın alıp, her birini dünyanın başka bir yerindeki limanlara kaydetmişti… Deniz nakliyatı bedavaya geliyordu artık… Çok daha güvenliydi üstelik… Bir yığın gümrükten geçmek zorunda kalınmıyordu artık…

Bu durumun Türkiye’ye verdiği zarar ise çok büyüktü… Avrupa’da güvenlik güçleri tüm Türklere kuşkuyla bakıyordu… Kazayla yakalanan bütün eroin kaçakçılarının çok büyük kısmının Kürt olması fark etmiyordu… Sonunda hepsi Türk vatandaşıydı…

İster Açılım, ister Çözüm diye adlandırın, o “Meşum Süreci” böyle bir örgütü muhatap alarak başlatanları affetmek mümkün değil..!