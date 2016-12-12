İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş’taki hain terör saldırısıyla ilgili, “Bu arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak, hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunun hangi destekçisi olursa olsun dışarıdakiler ve içeridekiler, hesabı acımasızca sorulacaktır. Yine bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ziyaretinde terörle mücalenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Kendisi başta olmak üzere bütün arkadaşlarının büyük bir vuslatla makamı beklediklerini ifade eden Soylu, “Hiçbir endişemiz yok. Bizim bu konuda geri adım atacağımızı düşünenler, acaba Türkiye’yi bu alçak ve menfur saldırılarla belki başka bir noktaya getirebileceğini aklından geçirenlere cevabımız önümüzdeki günlerde çok net ve açık olacaktır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ama omuz omuza kararlılıkla biliniz ki her evden sizin için dua yükseliyor” dedi.

Yeni bir ruhla ve yeni bir anlaşışla hayatını kaybedenlerin kanının yerde kalmayacağını ifade eden İçişleri Bakanı Soylu,

“O arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacaktır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunun hangi destekçisi olursa olsun, dışardakiler ve içerdekiler hesabı acımasızca sorulacaktır. Demokrasi ve hukuk devleti bizim rehberimizdir, buradan hiç ayrılmadık ama sivil toplum örgütlerine sığınarak, siyasi partilere sığınarak, öbür taraftan bir takım sözde hukuk adamlarına sığınarak, medyadaki o kendilerini savunanlara sığınarak mesafe alamayacaklarını herkesin bilmesini istiyoruz” diye konuştu.

BİN YILDIR BİZİM BU COĞRAFYADA EGEMENLİĞİMİZ SARSMAK İSTİYORLAR

Terörle mücadelede kararlığın ne olduğunun altını çizen Soylu, muhakkak üzülüneceğini, üzüntünün insanlık için olduğunu, gözyaşı da döküleceğini ifade ederek,

“Bilmenizi istiyorum, bin yıldır biz bu coğrafyadayız ve bin yıldır bizim bu coğrafyada egemenliğimiz sarsmak istiyorlar. Ancak biz kenetlenir, bir arada olur, birbirimizle omuz omuza verir mücadele edersek, bizim üzerimize plan yapanlara niçin plan yapılmayacağını en güzel şekilde gösteririz. Herkesin bir hesabı var ama cenabı Allah’ın da bir hesabı var bunan inanıyoruz. Yolunuz açıktır, yolunuz aydınlıktır. Bunları tükenişlerinde yok edeceğiz, hep birlikte yok edeceğiz. Korku, ürkmek, geri adım atmak bize değildir, akıl, cesaret, adalet, şefkat ve milletimizin beklentilerini yerine getirmek de bizedir”

diye konuştu.

Ülkenin her santimetre karesini güvenle ve huzurla buluşturmanın görevleri olduğunun altını çizen Soylu, bu görevin yerine getirileceğini vurguladı,

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