Herkesi öldüremem

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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte uyuşturucu tacirlerine karşı savaşı altı ay daha uzatmak istediğini belirterek ‘‘İstesem de hepsini öldürmem mümkün değil’’ diye konuştu.

Dün bir basın toplantısı düzenleyen Filipinler Devlet Başkanı Duterte başkan seçilene kadar ülkedeki uyuşturucu ticaretinin boyutunu kavrayamadığını belirti.

Güvenlik birimlerinin elindeki uyuşturucu ticaretinin içinde yer alan yüksek rütbeli devlet memurlarının çokluğuna atıfta bulunan Duterte ‘‘İstiyor olsam da bunların hepsini öldürmem mümkün değil’’ dedi.

Rodrigo Duterte’nin Mayıs ayında devlet başkanlığı görevine gelmesinden bu yana Filipinler’deki uyuşturucu savaşında 3 bin kişi öldürüldü.

Resmi polis kaynakları şimdiye kadar bin 100 uyuşturucu tacirinin öldürüldüğünü açıklamasına karşın, diğer öldürülen kişilerin faillerinin belli olmadığı açıklandı.

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