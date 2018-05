Annem, canım annem deriz ellerinden öperken. Cennet annelerimizin ayaklarının altındadır ki bu hadis annelerin kıymetleri ne kadar güzel vurgular değil mi?

Yarın anneler günü, hayatlarını kaybeden annelerimizi anmak hayatta olanları kucaklamak, sarılmak, doyasıya ellerinden yanaklarından öpmek, güzel sözler, şiirler söylemek, bir çiçek vermek gerekir.

Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanılır ve tüm ülkelerde kutlanır. Bu yıl anneler günü 13 Mayıs 2018 Pazar günü yani yarın idrak edilecek.

Ancak şunu da söylemek durumundayım ki her gününüzü anneler günü farz ederek annelerinize gereken ilgiyi gösterin

ANNELER GÜNÜ

ABD’de Anneler Günü ilk defa 1872’de Julia Ward Howe tarafından, barışa adanan bir gün olarak önerildi. Bayan Howe her yıl Boston’da Anneler Günü kutlamaları organize etti.

1907 yılında Philadelphia’da Ana Jarvis adında bir kadın, ulusal bir Anneler Günü için kampanya başlattı. Bayan Jarvis, West Virginia eyaletinde annesinin bağlı olduğu kiliseyi, annesinin vefatının ikinci yıldönümü olan mayısın ikinci pazarında, Anneler Günü’nü kutlamaya ikna etti. Ertesi yıl Anneler Günü, bütün Philadelphia’da kutlanmaya başladı.

RESMİ AÇIKLAMA

Bayan Jarvis ve onu destekleyenler bakanlara, iş adamlarına ve politikacılara, ulusal bir Anneler Günü ilan edilmesi için dilekçeler yazmaya başladılar. 1911’de arzuları gerçekleşti ve Anneler Günü tüm eyaletlerde kutlanır oldu.

Başkan Woodrow Wilson, 1914’te resmi bir açıklama ile Anneler Günü’nü ulusal tatil ilan etti. Böylece Anneler Günü’nün, her yıl mayısın ikinci pazarında kutlanmasına karar verilmiş oldu.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü’nün farklı tarihlerde kutlanmasına karşın, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır.