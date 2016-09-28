Her yurda bir imam

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FETÖ’YE CEMAATLERE, TARİKATLARA KARŞI ÖNLEM

Askeri okullar da dâhil olmak üzere cemaat ve tarikatların okullara ve öğrenci yurtlarına sahip olarak yandaş yetiştirdikleri 15 Temmuz darbe girişimi ile net bir şekilde ortaya çıktı.

Fethullah Gülen’in, cemaatlerin ve tarikatların öğrenciler üzerindeki etkinliklerini kaldırmak için 26 Şubat 2015 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde başlatılan Manevi Rehber uygulaması 15. Temmuz darbe girişiminden sonra hız kazandı.

Gençlerin İslamiyet ile ilgili her konuyu doğru yollardan, resmi Kurumlarca görevlendirilen din görevlileri aracılığı ile öğrenmeleri amacıyla 42 ilde 83 yurtta manevi rehber olarak Diyanet İşleri Başkanlığı imamlar görevlendirildi.

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Diyanet’e bağlı imamlar, haftanın 6 günü gençlerle bir araya gelerek onların dini alanda merak ettikleri sorulara cevap veriyor.

2016-2017 öğretim yılında da 81 ilde 206 ve KKTC’de 3 olmak üzere toplam 209 diyanet imamı Manevi Rehber projesinde görev alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Bakanlığı önümüzdeki dönemlerde tüm yurtlarda imamlık yapacak Manevi Rehber görevlendirilmesini hedefliyor.

Cemaat ve tarikatlarla mücadele açısından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan uygulamanın özel yurtlara da yaygınlaştırılması konusunda bir çalışma henüz yapılmıyor.

Bu durumda genellikle özel yurtlarda hâkimiyetleri olan bazı cemaat ve tarikatların Diyanet’ten farklı eğitim vermeleri tehlikesi de devam ediyor.

Bakanlık ve Diyanet’in özel yurtlar konusunda bir çalışma yaptırıp yaptırmayacağı da bilinmiyor.

Bu arada Alevi ya da Müslüman olmayan öğrencilerin barındığı yurtlarda nasıl bir uygulama yapılacağı da merak konusu.

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