AB’nin Türkiye’yi dışlayacağını sananlar da, kollarını açmasını bekleyenler de yanıldı…

…Ve “bu zirveden somut bir adım çıkmayacağını” görebilenler haklı çıktı…

AB liderleri arasında Avusturya Başbakanı gibi “Türkiye ile tüm ilişkilerin biran önce kesilmesini” isteyenler olduğu zaten biliniyor… Bazı ülkelerde de, Türkiye karşıtı partilerin katıldığı koalisyon hükümetleri var… Dolayısıyla tam üyelik beklemek, acemice bir hayal olurdu zaten…

Ama “şimdilik” bile olsa, Türkiye’den vazgeçilemeyeceğini görenler çoğunlukta…

Nedeni ise basit… Avrupa fokur fokur kaynayan Ortadoğu bataklığı ile arasına konacak bir “tampon bölge” istiyor…

Batıdaki sınır komşularımız Bulgaristan ve Yunanistan’ın “Türkiye’nin tam üye olması gerektiğini” sık sık dile getirmeleri de, bu yüzden…

Her ne kadar Türkiye’yi her önüne gelene şikâyet etse de, “terör gruplarıyla dolu bir sınır komşusu olmasından korkan” Çipras’ı anlamak(!) gerek…

Türkiye’ye böyle bir yol yakıştıranların arasında başka Avrupa ülkelerinin önemli figürleri de var…

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Der Tagesspiegel gazetesi için “Afrin sonrası Türkiye ve Batı” başlığıyla bir makale yazdı ve “Türkiye, Suriye’deki Kürt bölgelerine düzenlediği harekât için yüksek bir bedel ödemeye hazır. Bu da artık Batı’ya bağlı kalmamak. Türkiye’nin Batı’dan, Avrupa ve NATO’dan uzaklaşması bizim için çok daha büyük bir risk olur.” görüşüne yer verdi…

İngiltere Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt da “YPG ile PKK arasında bağ olduğuna ilişkin iddiaların farkındayız. PKK konusunda çok netiz, PKK bir terör örgütüdür. YPG’nin de kendini PKK’dan uzaklaştırması gerektiğini düşündüğümüzü çok net ortaya koyuyoruz. PKK ile bağları olmamalı.” açıklamasına yaptı…

Ama önceki gün meydana gelen gelişmelerin Türkiye’ye neler getireceği belli olmadığı gibi, endişe verici olduğu da kesin…

İngiltere ve ABD’nin başlattığı “Rus diplomatlarını sınır dışı etmek” eylemine, birçok ülke daha katıldı…

Bu durumda Batı ülkeleri “Türkiye’nin aynı yolu benimsemesini” isteyebilir…

Ortadoğu’da Rusya’yla olan ilişkilerimiz, S-400 alımı, ticari ve teknolojik bağlantılarımız ne olacak..?

Bu da Türkiye’yi hayati önemi olan bir dönüm noktasına getirdi…

Ya Batı’yla beraber hareket edip Rusya’ya sırtımızı döneceğiz; ya da Batı’dan kopup, Çin ve Kuzey Kore’nin de olduğu yeni bir bloğa dâhil olacağız…

Baş belası olacak iki şık var önümüzde…

Güney Doğu’ya ek olarak, ya her türlü saldırıya açık olacak bir Kuzey sınırımız ya da aynı durumda bir Batı sınırımız olacak…

En kötüsü de, ne yapacağına karar veremeyip her iki tarafı da karşımıza almak olur…

O zaman Türkiye toprakları, 3’üncü Dünya Savaşı’nın başlangıç noktası haline gelir..!