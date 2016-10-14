Her şeye rağmen Batı ile yollarımızı ayırmayacağız

21. Dünya Yatırım Konferansı’nda konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Bizler ve dostlarımız arasında bazı görüş ayrılıkları olabilir. Her şeye rağmen biz Batı ile yollarımızı ayırmayacağız”dedi.

-Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın Başkanlığını yürüttüğü Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği (WAIPA) tarafından 21’incisi düzenlenen Dünya Yatırım Konferansı’nın Çırağan Sarayı’ndaki toplantısında konuşan Şimşek, ” Biz ticaretin açıklığına ve daha fazla entegrasyona karşı değiliz. Bunları unutmadık. Türkiye’nin aslında çok daha güçlü bir arayışı var. Darbe girişiminden sonra bile Gümrük Birliği Anlaşmasını AB ile güncelleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

EN KÖTÜSÜ ARKAMIZDA KALDI

Küresel ticarette yavaşlama ve yatırımlarda zayıflama olduğu bir dönemde böyle bir toplantının yapılmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin son bir kaç yılı çok zorlu geçirdiğini hatırlatıp, ” Bunu diplomatik dille söylüyorum.Türkiye’de riskler çok fazlaydı. Jeopolitik riskler vardı. Ülke içinde hoşnutsuzluk vardı. 15 Temmuz’da bir kalkışma oldu. Bu manşetlerin ötesinde Türkiye’nin daha ayrıntılı bir analizi yapılmalı. ‘Türkiye aslında, aşağı doğru giden bir tren içindedir’ denilebilir. Bir hikaye olarak da böyle algılanabilir. Yatırım hedefi olarak da böyle algılanabilir. Ancak ben tam olarak bunun aksini söyleyeceğim. En kötü şey arkamızda kaldı” diye konuştu.

“TÜRK DEMOKRASİSİNE DAHA GÜÇLÜ İNANMAYA BAŞLADIM”

15 Temmuz’da darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasının Türkiye’nin hikayesini güçlendirdiğini söyleyen Şimşek,

“Demokrasi ve kalkınma el ele gider. Türkiye’deki demokrasi, bugün en güçlü döneminde. Çünkü muazzam bir saldırıyı atlattı. Bu darbe, hem demokrasi hem hukukun üstünlüğü üzerinde bir darbedir. Bu olsaydı, on yıllar geriye giderdik. Halk kendi geleceğine sahip çıktı. Türk demokrasisine daha güçlü inanmaya başladım” şeklinde konuştu.

“OHAL REFORMA İMKAN VERİYOR”

Türkiye’yi birkaç ay içinde tekrar reform sürecine soktuklarını söyleyen Şimşek, ” Böyle bir saldırı bir daha cereyan etmesin diye, askeriyenin sivil denetimini arttırdık. Bu da riski azalttı. Ama asıl önemlisi kurumsal reformlarımızdır. Bu fevkalade önemli bir adımdır. Aslında OHAL ilan etmemizin de ana amacı buydu. Çünkü OHAL hükümete devleti yeniden yapılandırmaya ve reform yapmaya ve bunu hızlı yapmasına imkan veriyor” diye konuştu. Köklü reformlar yaparak, demokratik ilkelere bağlı kalmaya devam edeceklerini söyleyen Şimşek,” Hukukun üstünlüğünü uygulamaya kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Hatta ve hatta hukukun üstünlüğünü yok etmek isteyenlere karşı da bunu yapacağız”dedi.

BATI İLE YOLLARIMIZI AYIRMAYACAĞIZ

” Bizler ve dostlarımız arasında bazı görüş ayrılıkları olabilir” diyen Şimşek, “Her şeye rağmen, biz Batı ile yollarımızı ayırmayacağız” şeklinde konuştu. Ticaretin açık yapılmasına ve daha fazla entegrasyona karşı olmadıklarını söyleyen Şimşek,” Bunları unutmadık. Türkiye’nin aslında çok daha güçlü bir arayışı var. Darbe girişiminden sonra bile Gümrük Birliği anlaşmasını AB ile güncelleştirmek istiyoruz. Mülteci sorununun, bankaları hücumun tavan yaptığı dönemde biz, AB’yi ikna etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki, ‘yeni bir tür serbest ticaret anlaşmasını gerçekleştirelim’ Bu tarım için olabilir. Kamu alımları için olabilir. Kendimize inanıyoruz dedik. Önümüzdeki 10 yıl içinde AB ile olan ticaret hacmimizi artırabiliriz. Bizim Batılı partnerlerimizle olan ilişkimiz güçlenmeye devam edecek”şeklinde konuştu.

İMZALAR ATILDI

Sürdürülebilir doğrudan yatırım ve küresel yatırım akışlarını etkileyen güncel ekonomik ve siyasi konuların üzerinde durulacağı Konferans açılışında ayrıca İslami Kalkınma Bankası (ICIEC), Uluslararası Çalışma Örgütü, AIM Dubai ve fDi Intelligence ile WAIPA arasında kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin Mutabakat Zaptı İmza Törenleri gerçekleştirildi.

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