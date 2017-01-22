Çağdaş Antalyam Derneği tarafından yürütülen ‘Her Ay Bir Okula Bir Kütüphane’ projesi kapsamında şu ana kadar 8 okula kütüphane yapıldı.

Çağdaş Antalyam Derneği Başkanı Fahrettin Kayan, ‘Her Ay Bir Okula Bir Kütüphane’ projesi kapsamında Döşemealtı Dilek Recep Özer İlkokulu ve Ortaokulu, Kepez Şehit Kahraman Çelikbaş İlkokulu ve Ortaokulu, Ahatlı İlkokulu ve Ortaokulu, Duacı Eczacılar İlkokulu ve Ortaokulu, Çakırlar İlkokulu, Aksu Yurtpınar Yenimahalle Ortaokulu ve Elmalı Tekke Abdal Musa İlkokulu, Kepez Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut İlkokulu ve Ortaokulu’na kütüphane yaptıklarını söyledi.

Dernek olarak kütüphane ihtiyacı olan okulları tespit ederek çalışma başlattıklarını kaydeden Başkan Kayan, “Oluşturduğumuz komisyon, okullara giderek tespit yapıyor.

Kütüphane hiç yoksa, A’dan Z’ye mobilya dahil kütüphaneyi kuruyoruz. Kitabını tamamlıyoruz. Kütüphane varsa tamiratını yaptırıyoruz. Ardından kitapları hediye diyoruz. Yaş gruplarına göre, kitapları düzenliyoruz” dedi.

8 KÜTÜPHANE YAPILDI

2016 yılında başlattıkları proje kapsamında şu ana kadar 8 okula kütüphane kurduklarını vurgulayan Fahrettin Kayan, “Öncelikle, kütüphanelere Milli Eğitim Bakanlığı’nın tavsiye ettiği 100 temel eseri ve çeşitli yazarların kitaplarını hediye ediyoruz.

Elinde okunmuş kitap bulunan vatandaşlarımız, bu kitapları derneğimize bağışlayarak kampanyaya destek verebilir. Bu kampanyanın amacı, okuyan, sorgulayan bir nesil yetişmesine katkı sağlamak” diye konuştu.

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