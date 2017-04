Bakan İsmet Yılmaz, sabah saatlerinde geldiği Gaziantep’te valiliği ziyaret etti. Vali Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanan Bakan Yılmaz, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Burada konuşan Bakan Yılmaz, eğitimin, sağlık ve güvenlikten de önce geldiğini söyledi. Eğitime önem verenin her şeye önem verdiğini ifade eden Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

“2002’den bu yana kadar eğitimde gerçekten büyük bir mesafe kat ettik. Ancak daha almamız gereken mesafe olduğunu da biliyoruz. İnşallah milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve valimizle hedefimiz 2019. 2019’a kadar Gaziantep’in bütün eğitim sorunlarını çözeceğiz. Ancak şu anda Gaziantep’te 500 milyon TL’ye yakın bir yatırımımız var . Bu Türkiye’de en büyük ilk 5 yatırım arasında. İstanbul 1 ise, herhalde ondan sonra da Gaziantep geliyor diye düşünüyorum. Allah nasip ederse Gaziantep’in problemlerini çözeceğiz. Biraz sonra Gaziantep’in eğitimde fotoğrafını çekeceğiz. Önümüzdeki süreç içerisinde öncelikleri çıkarıp belirleyerek hem gelecek yılın yatırımını, hem de bu yılın yatırımını nasıl etkin halde kullanabiliriz bir çalışma yapacağız. Eğitime önem veren, her şeye önem vermiş demektir, eğitimi ihmal eden her şeyi ihmal etmiş emektir. Eğitim sağlıktan da önce. Eğitim iyi olursa, sağlığınız da güvence altındadır. Eğitim güvenlikten de önce, çünkü eğitimli olursanız güvenliğe de katkıda bulunur eğitimli insanlar. Dolayısıyla her işin başı eğitim.”