Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, her depresyon mutsuzluk değildir.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü’nden yapılan açıklamada, depresyon çökkün duygu durum, ilgi ve istek kaybı, önceden zevk veren etkinliklerden eskisi kadar zevk alamama ya da hiçbir konuya ilgi duyamama, enerji azlığı, halsizlik, hareketlilikte genel bir yavaşlama, dikkat, konsantrasyon ve bellek güçlükleri, kişinin kendisi ve çevresiyle ilgili olumsuz algılarının olması şeklinde ortaya çıktığı bildirildi.

ABD’de 1990 yılında depresyonun toplumsal maliyetinin 43,7 milyar dolara ulaştığı belirtilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre depresyonun en fazla yeti yitimine yol açan sorunların başında geldiği kaydedildi.

Açıklamada, depresyonun neden olduğu iş gücü kaybının soğuk algınlığına ve zatürreye bağlı iş gücü kaybına eşit olduğu, yaşam boyu yaygınlığının değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 5-11 arasında bulunduğu, erkekler için bu oranın yüzde 3 ila 12, kadınlar için ise yüzde 10 ila 26 olduğu belirtildi.

Depresyonun erkeklere oranla kadınlarda görülme riskinin 2 kat daha fazla olduğu aktarılan açıklamada, “Epidemiyolojik veriler herhangi bir yılda kadınların yüzde 13’ü, erkeklerin ise yüzde 8’inin depresyonda olduğunu gösteriyor. Başlangıç yaşının çoğunlukla 20 ila 40’lı yaşlar arasında olduğu bilinen depresyonun, ailesinde olanlarda görülme riski 1,5 ila 3 kat daha yüksek.” ifadeleri kullanıldı.

“Tedavisi için iyi bir hekim ve hasta ilişkisi şarttır.”

Hastalığın tedavisi için iyi bir hekim ve hasta ilişkisinin şart olduğu vurgulanan açıklamada, “Her depresyon mutsuzluk değildir. Depresyon tıbbi bir hastalıktır, bir karakter bozukluğu veya zayıflık değildir. İyileşme depresyon tedavisinde ulaşılmak istenen ana amaçtır.” denildi.

İyileşmenin hastalık tedavisinde ulaşılmak istenen ana amaç olduğu kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi: