Her alışveriş tekerlekli sandalyeye dönüyor

Markaların, ürünlerini yüzde 90’a varan indirimlerle satışa sunduğu ve 25 Kasım’da açılan İstanbul Markalar Çadırı etap etap ilerlemeye devam ediyor. 16 Aralık’ta başlayan projenin üçüncü etabı, 3 Ocak tarihinde tamamlanacak.

28 Şubat’a kadar devam edecek olan Markalar Çadırı, hem uygun fiyata alışveriş yapmak hem de engelli vatandaşlara destek olmak isteyenleri bekliyor. Monttan terliğe, ayakkabıdan giyime kadar pek çok ürünün yer aldığı çadırda, dernek üyeleri tarafından hazırlanan eserler de alıcıların beğenisine sunuluyor.

PROJE FARKLI İLLERİ DE GİDECEK

İstanbul Markalar Çadırının proje ortaklarından Müge Yavaş proje hakkında şunları söyledi:

“Buradan elde edeceğimiz gelirle alacağımız kıyafet ve akülü tekerlekli sandalyeleri derneklerimize bağışlayacağız. Derneklerimizin burada stantları da bulunuyor ve onlar üzerinden satışlar yaparak gelir elde ediyorlar. Bu kazançlarla da akülü tekerlekli sandalye alınacak. Burada yer alacak firmaları seçerken sosyal sorunluluk projesine yatkın olanları seçtik. Görüştüğümüz firmaların tamamı sosyal sorumluluk projelerini destekliyordu. Projemizin devamı için İstanbul’un çeşitli ilçelerinde belediyelerle görüşüyoruz. İstanbul dışında ise Bursa, Van, Malatya, Adıyaman, Ankara gibi birçok ilden talepler aldık. Gelecek olan talepler doğrultusunda tüm illere gitmeyi planlıyoruz.”

“EN ÇOK ULAŞIM VE MİMARİ ENGELLER KONUSUNDA SIKINTI YAŞIYORUM”

TOFD’de idari işler sorumlusu olarak çalışan ve tekerlekli sandalyeye bağlı bir şekilde hayatını sürdüren Ali Ekber Ağkoyun, en fazla mimari engellerle karşılaştığını ve ulaşım konusunda sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

“Başka sorunlarla da karşılaşıyoruz, bunları bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz ama en fazla mimari engeller ve ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyoruz” diyen Ağkoyun, projeden yana ise çok mutlu olduklarını ifade etti. Çadır içinde derneklerine ait ürünleri de satışa çıkardıklarını söyleyen Ağkoyun, “Elimizden gelenin fazlasını yaparak destekçilerimizle birlikte bu projede yer alıyoruz.

Hem akülü hem de manuel tekerlekli sandalye ve diğer ihtiyaçları karşılayarak İstanbul ve Türkiye genelinde tüm engellilere destek vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

FİRMALAR PROJEDEN MEMNUN

Çadırda yer alan Teori firmasından İsa Çıracı, “Amacımız, halka ürünlerimizi tanıtmak ve projeye destek vermek. Ürünlerimizin satışını yaparken hem müşterinin memnun kalmasını istiyoruz hem de sosyal sorumluluk anlamında engelli vatandaşlarımıza destek olmak istiyoruz” dedi. Madam Coco firmasından Fatih Kundakçı ise çadırdan elde edilecek gelirin TSD ce TOFD’ye tekerlekli sandalye olarak geri döneceğini bildikleri için oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

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