Her 12 saatte yeni bir cami açılıyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’de cami yapımı son 10 yılda hızlanmış ve ortalama her gün 2 yeni cami hizmete girmiş. Böylece toplam cami sayısı 90 bine yaklaşmış.

Halkının yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede toplu ibadet yerlerinin yani camilerin yapılmasından daha doğal bir şey olamaz. Ancak bu konuda aşırılığa kaçmamak, hizmeti ihtiyaç olan yerlere götürmek gerekir.

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Benim Ankara’da yaptığım gözlemler camilerin sadece Cuma ve bayram namazları sırasında dolu olduğu şeklindedir.

Bir arkadaşım geçenlerde ikindi namazı için Dikmen Vadisi’nde bir camiye gitmiş. “İçeride imam ve benim dışımda sadece bir kişi vardı. Üç kişi kıldık namazı” dedi.

Güvenilir bir araştırma yaptırılarak camiye gerçekten ihtiyaç duyulan yerler tek tek belirlenmelidir.

İhtiyaç olmayan yerlere camiler yapılması kamu kaynaklarının boşu boşuna harcanmasıdır, israftır.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir önerim var:

Her caminin yanına o yörenin özellikleri dikkate alınarak bir atölye, küçük bir fabrika inşa etmek, burada 8-10 kişinin istihdamını sağlamak nasıl olur acaba?

Yine Diyanet öncülüğünde çiftlikler açmak, bağlar, bahçeler kurmak iyi olmaz mı?

Diyanet’in sağlık kuruluşlarının yapımında, okulların, öğrenci yurtlarının, kütüphanelerin açılmasında rol alması da düşünülebilir pekala.

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Yukarıdaki önerilerimi en az 10 ayet, 50 hadisle destekleyebilirim.

Ama ukalalık yapmak istemiyorum. Diyanet yetkilileri bunları herhalde benden daha iyi bilir.

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Her 12 saatte, yani günde 2 yeni cami açılması konusunu muhalefet de “halkın dini hassasiyetleri” korkusuyla gündeme getirmiyor ne yazık ki…

Oysa doğru sözü söylemek, halkın dini duygularına saygısızlık değil, tam tersine o duyguların istismarını önlemek diye kabul edilmelidir.

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