Hepimiz kazanacağız lütfen siyasi davranmayalım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Gümrük Birliğinin modernizasyonu konusu, Türkiye için de AB için de son derece önemli. Ben, müzakerelerin bir an önce başlatılıp, mevcut gümrük birliği yapısının genişletilerek iyileştirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimiz kazanacağız. O nedenle, burada lütfen siyasi davranmayalım” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişari Komitesinin 35. Toplantısında konuştu. Son yıllarda birçok uluslararası çevrede Türkiye’nin batıya yönelimi konusunda soru işaretleri oluşturulduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Türkiye demokrasisi, Türkiye ekonomisi, Türkiye’deki yatırım ortamı konusunda olumsuz algı oluşturuldu. Bundan dolayı son derece üzgünüz” ifadelerini kullandı.

AB’nin gelecekteki stratejik başarısının, Türkiye’nin üyeliğinin sağlanmasıyla mümkün olacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin üyeliği Türkiye için stratejik bir başarı olacağı gibi, AB için de tarihi bir başarı olacaktır” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu başarı elbette vizyon gerektirir. Güncel popülist yaklaşımlar maalesef bu başarının önünde aşılması güç çukurlar eşiyor ve yüksek duvarlar örüyor. Ancak, unutmamalıyız ki, Türkiye’nin AB üyelik projesi, doğru bir projedir. Türkiye için doğrudur; AB için de doğrudur. Avrupa Kıtası için doğru bir projedir. Arka planında ciddi bir vizyon ve öngörü vardır. İnanıyorum ki, açılan çukurlar kapatılarak, inşa dilen duvarlar aşılara bu proje mutlaka başarılı olacaktır.

Avrupa Parlamentosu’nun “Türkiye ile katılım müzakerelerini geçici olarak dondurulması”

kararından derin bir üzüntü duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, böyle bir kararın, Türkiye-AB Karma İstişari Komitesi üyesi olan işçi, memur ve işveren sendika konfederasyonları, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları dahil sosyal taraflarla hiç istişare edilmeden alınabilmiş olmasından da üzüntü duyduğunu kaydetti.

AP’NİN KARARI OBJEKTİF TEMELLERDEN YOKSUN

Hisacıklıoğlu, Avrupa Parlamentosu’nun bu kararına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Avrupa Parlamentosu’nun bu kararı objektif temellerden yoksun olup, Türkiye’deki gelişmeleri tek taraflı bir bakış açısıyla ele almaktadır. Ayrıca, Parlamentoların doğal misyonuna da aykırıdır. Parlamentolar müzakere yeridir. Parlamentolar diyalog yeridir. Müzakereleri dondurma veya askıya alma yeri olmamalıdır.

Türkiye-AB KİK 1995 yılından beri, hiçbir siyasi gerginliğe aldırmadan, çalışmalarını devam ettirmiştir. Biz, diyalog ve müzakere yoluyla, en zor konuların çözümünde bile, bir ortak noktanın bulunabileceğine inanıyoruz. O nedenle, Türkiye-AB KİK olarak çalışmalarımızı her koşulda sürdürüyoruz.”

MÜZAKERELER BİR AN ÖNCE BAŞLATILMALI

Toplantıda, vize serbestisi, Suriyeli mülteciler, gümrük birliğinin güncellenmesi, 15 Temmuz sonrası Türkiye’deki yatırım ortamı konularını ele aldıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

“Vize konusu, KİK olarak her zaman öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Bu konudaki çalışmaların, Hükümetimiz ve Avrupa Komisyonu tarafından sürdürüldüğünü biliyoruz. Çözümün yakın olduğuna inanmak istiyoruz. Artık vizeler kaldırılsın. Bu talebimizi de tüm yetkililerin duymasını istiyoruz.

Gümrük Birliğinin modernizasyonu konusu, Türkiye için de AB için de son derece önemli. Ben, TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı olarak da konuya baktığımda, müzakerelerin bir an önce başlatılıp, mevcut gümrük birliği yapısının genişletilerek iyileştirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimiz kazanacağız. O nedenle, burada lütfen siyasi davranmayalım.

Müzakereler, daha önce üzerinde uzlaşılan müzakere çerçeve belgesindeki kapsamda yürütülsün. Gümrük Birliği ile doğrudan ilgisi olmayan konular eklenerek sulandırılmasın. Gümrük Birliği müzakereleri, üye devletlerin kısır siyasi engellemelerine takılmasın.

Bakın, 1996 yılından beri var olan gümrük birliğine rağmen, AB’ye ihraç ettiğimiz, veya AB’den ithal ettiğimiz malların taşınmasında sorunlarımız var. Taşıma kotları ile uğraşıyoruz.”

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