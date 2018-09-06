Hep kandırılıyoruz ya hu…

“Allah için İslam için Fakir Fukara çocukları için hizmet ekibiyiz” dediler, Yargı, Asker, Polis, Siyaset başta tüm bürokrasiye kapılar sonuna kadar açıldı ama gün geldi, “kandırıldık” dediler.

Dershaneler, ilkokullar, ortaokullar, liseler, üniversiteler kuracağız dediler, tüm devlet imkanları sonuna kadar açıldı, arsalar, binalar tahsis edildi, okullarına onaylar verildi ama gün geldi, “kandırıldık” dediler.

“Türkçe konuşan okullarla dünyaya yayılacağız” dediler, tüm devlet gücü ile desteklendiler, casusluk ve hainlik yaptıkları ortaya çıkınca gün geldi, “kandırıldık” dediler.

“Ergenekon, balyoz, casusluk ve şike davalarının savcısıyız”, dediler, Atatürkçü subayları hatta dönemin Genelkurmay Başkanını dahi sahte CD’ler ve yalancı gizli tanıklarla yıllarca cezaevlerinde tutup mahkum ettiler gün geldi, “kandırıldık” dediler.

“Yargıda reform şart” dediler 2010 referandumu ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu, yüksek yargıyı ele geçirdiler gün geldi, “kandırıldık” dediler.

“Çözüm süreci” başlatıp PKK liderleri ile MİT’i görüştürdüler, akil yandaşlarla propaganda yaptılar, İmralı’daki bebek katili Öcalan’ı “barış elçisi” ilan edip HDP’li milletvekillerine kapılarını açtılar, Kandil ile görüşmeler yaptılar, valilere emniyet müdürlerine, askeri komutanlara, “PKK’lılara dokunmayacaksınız” diye talimat verdiler. Kentlerin sokakları mayınlandı, evleri tuzaklandı neredeyse isyan çıkartacaklardı ki gün geldi, “kandırıldık” dediler.

Barzani’den fayda umarak “barış süreci” kapsamında kol kola girdiler, Irak Kürdistan Özerk Bölgesel Yönetimine maddi ve manevi büyük destekler verdiler, Barzani’nin bayrağını göndere çekip “devlet başkanı” protokolü uyguladılar Barzani “özgür Kürt Devleti” kurmaya kalkıp referandumu kazanınca gün geldi, “kandırıldık” dediler.

Suriye politikasında Amerika’nın, “Esad’ı devirelim” politikasına, “Alevi Esed yıkılsın, Sünni Başkan gelsin” de diyerek büyük destek verdik, 3,5 milyon sığınmacıya 40 milyar dolar harcayıp Esad’ı deviremeyince gün geldi, “kandırıldık” dediler.

Müttefikimiz Amerika’ya gelince;PYD lideri Salih Müslim’i Türkiye’ye davet edip el üstünde tuttular, pasaport verdiler ama PYD Amerika’nın müttefiki olunca Müslim’e “yakalama kararı” çıkarttılar ki gün geldi, “kandırıldık” dediler.

PKK/PYD/YPG terör örgütlerine 4 bin TIR, 3 bin uçak dolusu silah, mühimmat, zırhlı araç ve milyonlarca dolar para yardımı yaptı ki gün geldi, “kandırıldık” dediler.

“Fırat’ın batısı-doğusu” derken Amerika kendi menfaatlerini öne çıkartıp Türkiye’yi ikinci plana itince, “bu nasıl müttefik ilişkisi” diye tepki gösterdiler ve gün geldi, “kandırıldık” dediler.

Polisimize tabanca, ordumuza hava savunma sistemlerini paramızla yani dolarlarımızla Amerika’dan satın almak için görüşmeler yaptık oyaladılar ve satmadılar ki gün geldi, “kandırıldık” dediler.

Amerika “Münbiç’e Türk Askeri devriye görevine gelsin” deyince, 24 Haziran seçimi öncesi, miting meydanlarında, “İşte Türkiye’nin gücü, dediğimiz noktaya geldi Amerika” diye nutuk attılar ama gün geldi, “kandırıldık” dediler.

Baktılar ki Amerika’dan fayda yok Rusya ile “müttefik ve stratejik ortak” olmak için Putin ile S-400 füze anlaşmaları yapıp nükleer elektrik santralı ihalesini Ruslara verdiler. Suriye politikasından sıyrılmak için Astana zirvesine katıldılar, İdlib’i ateşkes bölgesi ilan edip Türk askerini 12 noktaya gözlemci gönderdiler ama Rusya havadan, Suriye karadan İdlib’e saldırınca bugün, “kandırıldık” dediler.

Kandırıla kandırıla bugünlere geldik ki son sözü Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu söyledi.

“Kimse kimseyi kandırmasın.”

Tarkan’ın, “Uyan, Uyan” şarkı sözleri de benden “kandırılanlara” armağan olsun:

İki gözü iki çeşme

Hepimize sesleniyor

Deva bul bu derde

Gel beni kurtar diyor

Kanadı kırık kuş gibi

Garibin içi kan ağlıyor

Beni ateşe atmadan önce

Vicdanına bir sor diyor

Uyan uyan uyan uyan

Koy elini kalbine geç olmadan

Bu yolun sonu yokuştur deme

Dağları aşarız eğer inanırsan

Uyan uyan dostum uyan

Koy elini kalbine geç olmadan

Bir olur geliriz üstesinden

Her şey mümkün eğer inanırsan

Böyle gelmiş böyle gider

Deyip de sakın aldanma

Kim bilir, belki de değer

Sen en iyisi doğrundan cayma

Aç gözünü gör de bak

A gülüm kendini kandırma

Senin de yüreğin yanacak

Hele bir ortak ol da yangınına

Uyan uyan uyan uyan

Koy elini kalbine geç olmadan

Bu yolun sonu yokuştur deme

Dağları aşarız eğer inanırsan

Uyan uyan dostum uyan

Koy elini kalbine geç olmadan

Bir olur geliriz üstesinden

Her şey mümkün eğer inanırsan

Yerimiz yurdumuz toprağımız

Yok oluyor ebediyen

Evimiz yuvamız biricik ocağımız

Gidiyor elden

Uyan uyan uyan uyan

Koy elini kalbine geç olmadan