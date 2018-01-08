Hem terörist, hem öğretmen, hem de tacizci…

Türkiye’de neler oluyor böyle? “Hizbullah terör örgütüne üye olmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan ve cezası kesinleştiği için, 2004’e kadar tutuklu kalan bir öğretmen(!), çıkar çıkmaz öğretmen olarak atanıyor.

Topluma kazanalım deyip, sabıkasını da siliyorlar, oh ne âlâ… Sonra, Diyarbakır’da bir kız imam hatip lisesinde görev yapıyor. Böyle birinin, değil öğretmenlik gibi çok önemli ve sorumluluk gerektiren bir mesleği yapması, kamuda herhangi bir yerde bile görev almaması gerekir. Terör örgütüne üye birinin, öğretmenlik yapması normalde, anlamayan ben mi anormalim, siz karar verin, ama öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği terör örgütü mensubu olarak sabıka giymiş birine yaptırmak hiç bir devlete yakışmaz. O insan çocuklarını teslim eden anne ve babaların bundan haberi var mıydı? Hiç sanmam. Olsa kabul ederler miydi, bilmiyorum. Bu 34 yaşındaki adam, iki tane peçeli karısı yetmiyormuş gibi, kendinden 18 yaş küçük, 16 yaşındaki öğrencisini taciz ediyor. 16 yaşındaki bir çocuğa cinsel taciz suçlamasıyla açılan dava daha da ilginç, “cinsel istismar bulunamamıştır” diye karara varılıyor. Ne bekliyorlardı acaba, 16 yaşındaki çocuğu hamile bırakmasını mı? O zaman mı cinsel istismar kabul edilecekti acaba? O çocuğun psikolojisi bozulmuş, umurumuzda mı? Zaten öğretmen bozuntusu, bir de üste çıkmış, “benim bu olayda kızdan daha çok psikolojim bozuldu” demiş. Yüzsüzlüğe bak, arsız herif. Kızın babasına da, “gel beraber bir imamı tutalım, beni o yargılasın” diyor.

Kızın babası şaşırmış durumda, çocuğunu düşünürken, ahlâksızın tekliflerine bakın. Kabahat kimde? Görevden alınmıyor, üzülmesin diye başka bir okula atanıyor.

34 yaşındaki bu garabet, (öğretmen demeye dilim varmıyor) üzülmesin diye, hoop, bir başka okula atanıyor. Sanki ona, “hay Allah, rezil oldun canım, o okulda durma, seni şöyle alalım” der gibi. Nedir bu adamın ayrıcalığı, bilmek istiyor insan. Facebook sayfasında kendini korkmadan ifşa eden biri. DEAŞ bağlantısı kesin biliniyor, e o zaman nedir bu durum? Defalarca kızın babasına mektup yazıyor “gel imama gidelim” diye. Bu da bir nevi babayı taciz etme, huzursuzluk verme değil de nedir? Buna karşı da bir şey yapılmıyor.

O zaman sorarlar adama, PKK dan yatan birinin sabıkasını silip okullarımızda öğretmen olarak atayabilir misiniz? Hizbullah’ın ayrıcalığı mı var? Avrupa Birliği diyor ya; terörist beslediniz diye, bunu nasıl açıklarsınız o zaman? Neresinden baksanız elinizde kalır. Tamamen yanlış birşey. Toplumun, özellikle çocukların güvenini sağlaması gereken devlet, “kurda kuzuyu eliyle teslim ediyor”. Bu ahlâksız ve bunun gibi bilmediğimiz daha nicelerinin, derhal kamu görevlerinden ilişkisinin kesilmesi ve deşifre edilmesi gerekir. Böyle bir suçun, affı olamaz, bunlar başka okullara atanamaz, topluma kazandırılma diye bir şey olamaz. Haberi okurken tiksindim olay baştan aşağı iğrenç ve yanlış.

İnsan, “devlet nerede, adalet bunun neresinde” diye sormadan edemiyor.