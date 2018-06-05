Bir dövme stüdyosu olan Daftart Tattoo & Designer Store dövmenin yanı sıra insanlara sosyalleşmeyi vaat ediyor. Dövme yaptırmak istemeyenlerde sadece sohbet için Daftart’a geliyor.

Dövme toplumumuzda ön yargıyla yaklaşılan bir sanat. Yavaş yavaş bu algı kırılmaya başlasa da tam anlamıyla kültürü henüz toplumumuza yerleşmedi. Bu ön yargıların oluşmasında kapalı, karanlık ortamlarda dövme yapan stüdyoların etkisi oldukça yüksek. Daftart tüm stüdyolardan farklı olarak bahçesi olan bir stüdyo. İnsanlar buraya gelerek sosyalleşme imkanı buluyor.

Büklüm sokakta yer alan Daftart’ın sahibi Demir Uyanık’la dövmeler hakkında konuştuk. Merak edilenleri anlatan Uyanık ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Sizi tanıyabilir miyiz?

Demir Uyanık: 1984 Ankara doğumluyum. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunuyum. 2 yıl da Fransa’da master yaptım. Ülkeme döndükten sonra 4-5 yıl kadar ailemin işini yaptım. Ondan sonra kendi işimi kurmak istedim. Dövme stüdyosu açma fikride o zaman geldi.

Dövme stüdyosu açma kararını nasıl verdiniz?

Demir Uyanık: Aslında bakarsanız dövmeci açacağım diye yola çıkmadım. İnsanları ağırlayabileceğim, hem de para kazanabileceğim bir yer olsun istedim. O dönemler stüdyoya ihtiyacı olan bir dövmeciyle konuşuyordum mantıklı bir girişim olduğunu düşünerek bu işe girdim. Bu stüdyoyu açtığımda dövmem vardı, dövmenin ne olduğunu yakından biliyordum ama tutkuydu diyemem. İçine girdikten sonra daha fazla anlam ifade etmeye başladı. Beş yıldır da burayı işletiyorum.

Aradan geçen 5 yıl sonra dövme sizin için ne ifade etmeye başladı?

Uyanık: Tamamen insanların içinden gelerek yaptırdığı bir tutku diyebiliriz. İnsanlar yaptırırken yaptırdığı dövmenin kendisinde bir yansıması olduğunu düşünüyor. Sonuç olarak herkes kendi istediği bir simgeyi yaptırıyor bu yüzden özel diyebiliriz. Dışarıdan insanların nasıl düşündüğü değil, sizin kendinizi nasıl görmek istediğinizle alakalı.

Ben dövmenin çok içsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabi buraya çeşit çeşit bir sürü insan gelip gidiyor. Herkes farklı tarzlar seviyor, herkese farklı anlam ifade ediyor.

İnsanlar neden sizin dövme stüdyonuza gelmeli?

Uyanık: Burada farklı tarzlarda dövme yapabilecek, birçok sanatçı var. Steril bir ortam ve uzun süreden beri bu işi yapıyoruz. Sonuç olarak yaptığımız işte ortada herkes görüyor. Bakıp, beğenip ona göre geliyorlar. Bu kadar senedir bu işi yapabiliyorsak bunun sebebi var. Kötü dövme yaparsanız sektörde çok uzun süre tutunamazsınız.

Ne kadar reklam yaparsanız yapın yine en iyi reklam sizin yaptığınız iş oluyor. Bu ağızdan ağza, kulaktan kulağa yayılıyor. Birçok müşterimiz tavsiye üzerine geliyor. Kimse sokaktan geçerken burası dövmeci içeri gireyim demiyor, birisinin tavsiye etmesi üzerine geliyorlar.

Bizim bir kataloğumuz da yok. Katalog üzerinden de çalışmıyoruz. Bize gelip bir tasarım yaptırıyorlar veya bize hazır bir tasarım getiriyorlar. Kataloğumuz olmadığı için aynı dövmeyi iki kişiye yapmıyoruz. Bizde kişiye özel işler yapılıyor. Ankara’da yeni nesil dövmecilik işini ilk yapanlardanız.

Dövme yaptırırken insanlar nelere dikkat etmeli?

Uyanık: Steril olması tabi ki önemli. İğneleri sürekli olarak değişmeli, boyalar açılıyor o boyaların bayatlama durumu olabiliyor. O yüzden stüdyonun aktif olması gerek. Her boyanın bir son kullanma tarihi var. Dövmenin bakımı çok önemli. Ne kadar dövmenin yapılışı önemliyse bir o kadar bakımı da önemli. Bir hafta kadar su değdirilmiyor, krem sürülüyor, güneş görmemesi gerekiyor. Eğer bunları yapmazsanız dövme deforme olabiliyor. Sonuçta dövmeyi yaptırdığınız yere bir yara açılıyor, o yaranın iyileşmesi gerekiyor.

Güneş dövmenin en büyük düşmanı diyebiliriz. Eğer dövmenizi seviyorsanız her güneşe çıktığınızda onu da korumanız gerekiyor.

Dövmenin herhangi bir hastalığa karşı yan etkisi var mı?

Uyanık: Benim babam şeker hastası örneğin ona yaptık bir sıkıntı olmadı. Biraz da tecrübeyle öğreniyoruz. Örneğin geliyorlar alerjim var sıkıntı olur mu diyorlar. Dövmede gıda boyası kullanılıyor, ona karşı bir alerjisi varsa problem çıkabilir. Bizim başımıza herhangi bir sıkıntı gelmedi. Şeker hastasının da sonuç olarak yarası daha geç iyileşir ama babama yaptık bir problem olmadan da iyileşti.

Boyaları nereden temin ediyorsunuz?

Uyanık: Boyaları ithal olarak alıyoruz. Geneli Amerika’dan geliyor. Bizim kullandığımız birkaç marka var onlarda Almanya ve Amerika ağırlık olarak geliyor.

Devlet stüdyolara denetim uyguluyor mu?

Uyanık: Herhangi bir denetim yok. Bir ara Sağlık Bakanlığı denetim yapacak dediler ne gelen var, ne giden var. Vergi levhasında dövmeci yazıyor ama belediyeye gidip dövmeci diye ruhsat alamıyorsunuz. Daha karşılığı tam olarak oturmadı.

Denetim mutlaka olmalı. Çünkü bir adet koltuk, dövmeyi yaptığınız alet ve boyanız olsun her yerde yapabilirsiniz. O yüzden dövmecilerin yeri çok fazla değişir.

Evde dövme yapan bir insanı nasıl denetleyecek, nasıl bilecek?

Biz birazda onu kırmak için yola çıktık. Genel olarak görürsünüz bütün dövmeciler kat aralarında, pasajların içinde olur. Biz insanlar gelsin otursun, sosyalleşsin burada bir bahçemiz olsun istedik. Daha önce Tunus Caddesi’ndeydik taşındık. Orada da bahçemiz vardı taşınırken tek şartım yine bahçesi olsun oldu. Çünkü bir üst kata çıkarsam bütün konseptim son bulacaktı. Bu anlamda dövmeciden dövmeciye de farklılık oluşuyor.

Dövme yaptırmanın belirli bir zamanı var mı?

Uyanık: Var. Mayıs ayları dövmenin yapılacağı son aylardır diyebiliriz. Çünkü güneş dövmeye zarar veriyor, hem de bakımı daha zor oluyor. Sonuç olarak sıcak ve terliyorsunuz. Kısacası dövme kışın yapılır. Ama işler hep tam tersi oluyor. Bizim işlerimiz yazın iyidir, kışın azalır. Bilinçli insanlar haricinde hep yaz aylarında geliyorlar, çünkü dövmelerini tatilde göstermek istiyorlar. Biz yazın yaptırmak isteyenlere tavsiye etmiyoruz ama yaptırmak isteyenlere de bir zararı yok.

İnsanlar dövmeye karşı ön yargılı yaklaşıyor. Benim annem ve babam da ön yargılıydı. Ağabeyimin dövmesi vardı mesela bir seneye yakın saklamak zorunda kalmıştı. Şimdi annemde de babamda da dövme var. O ön yargıyı biraz kırdık diyebilirim.

İnsanlar dövme işine eskisi gibi bakmıyor. İşin yasal kısmını belki halledemedik ama insanların kafasında dövmeye karşı ılımlı yaklaşma var.

Dükkan özelinde konuşmak gerekirse, İstanbul’dan misafir sanatçılarım da geliyor. Burada sürekli bir etkinlik oluyor. Kapımız her zaman açık insanlar gelsinler, baksınlar.

Vücuduna olmayacak, yakışmayacak dövme isteyenler oluyor mu?

Uyanık: Bazen vücuduna olmayacak dövmeyi isteyenler oluyor. Bu kadar yıllık tecrübemiz var o dövmenin olmayacağını anlatıyoruz, vücuduna göre ölçekliyoruz o şekilde yapıyoruz. Zaten dövme sanatçılarımızın hepsinde dövme var. Sadece bu işi yapmıyorlar aynı zamanda kendileri de dövme yaptırdığı için her anlamda tecrübe sahibiler. Biri olmayacak bir dövme istediğinde ben bunu yaptım olmadı, sen yapma dediğinde inandırıcılığı da yüksek oluyor.

Dövme sildirmek isteyenler oluyor mu?

Uyanık: Dövmeyi hem yapıp hem de silen yerler var. Bir tane makineye bakıyor. Biz yapmıyoruz. Siliniyor ama iz kalıyor. Sildirme süreci çok acılı. Dövme yaptırmanın 10 katı kadar acıyor. Tabi onunda teknolojisi gelişiyor. İyi silinmiş dövmeler gördüm ama bu oran 10 tanede 2 tanedir. Dövmeyi sildirmeyi düşünerek yaptıracaklara kesinlikle tavsiye etmiyoruz.

Bize her gün mutlaka sildirmekten önce sildirmek istediği dövmeyi başka bir şekle dönüştürmek isteyenler geliyor. Dövme çok koyuysa onun üstü kapanmıyor aksine daha kötü bir görüntü oluyor. Böyle koyu dövmeleri lazerle soldurup daha sonra üzerini başka bir dövmeyle kapatıyoruz. Lazer sildirmenin yanı sıra bu iş içinde kullanılıyor.

Genel olarak isim yazdıranlar dövmelerini sildirmek yada başka bir dövmeye dönüştürmek istiyorlar. Hemen hemen her gün en az 5 kişi isim yazdırmak için geliyor. Biz biliyoruz ki isim yazdıran çiftlerin bir çoğu tekrar sildirmek isteyerek geri gelecek. O yüzden dövme yaptırmadan önce iyi düşünmek gerekiyor.

Vücutta bölge olarak dövmenin yapıldığı en zor yer neresidir?

Uyanık: Dövmenin yaparken zorlanacağı bir pozisyon yok. Daha çok yapılan kişi zorlanabilir. İnce derinin olduğu yerler çok acır. Kaburganın üstü, ayak üstü, boyun acır.

Diğer dövme stüdyolarının aksine bir cafe havası var. Bu tasarımı özellikle mi yaptınız?

Uyanık: Çoğu dövme stüdyosu tasarımdan yoksun, katlarda, karanlık ortamlarda yer alıyor. Biz buraya bir konsept belirlerken özellikle buna dikkat ettik. Bir

dövmeciden çok herkesin gelip oturabileceği, sohbet edip sosyalleşebileceği bir stüdyo hayal ettik. Bunu da stüdyonun tasarımıyla süsledik.

Tabi ki steril bir ortamda çalışıyoruz, tabi ki kaliteli işler ortaya koyuyoruz ancak bunların yanı sıra stüdyomuzda sosyal bir ortamda sağlıyoruz. Diğer dövme stüdyolarına benzemesini istemedik. Çok fazla yurtdışı seyahatler yapıyorum bu fikirde gidip gördüğüm yerlerden parça parça alarak bir bütün haline getirmemle ortaya çıktı.