Hem çok hem yok

Spor-Toto Süper Ligi Turgay Şeren Sezonu’ nun 30.ncı haftasında oynanan maçlarda futbol vasat üstü, mücadele çok, seyirci yok, heyecan çok, sportmenlik yok ve spiker-hakem komedisi çoktu. Ligin dibinde ve tepesinde heyecan devam etti. Maçlara gelince;

Antalya-0 Başakşehir-1… Güzel maç oldu. Futbol vasattı ama karşılıklı ataklar vardı. Konuk takım disiplinli ve taktiğini bağlı oynuyor. Ev sahibi de aynı şekilde oynadı. Maça gelen 15 bin seyirci heyecanla izledi. Maçı her iki tarafta kazanabilirdi. Ancak kazanan lig ikincisi oldu.

Gençlerbirliği-0 Adana-1… Tek taraflı bir maç izledik. Ev sahibi atak üstüne atak yaptı. Kapanan konuk takımı açtı ama kaleciyi geçemediler. Konuk bir geldi pir geldi. Duran toptan golü buldu. Ev sahibi ise 16 korner atışından bir sonuç alamadı.

Trabzon-2 Kayseri… Güzel bir maç oldu. Konuk, maçı kendi sahasında bekleyip disiplinli oynadı. Rakibine önde baskı kurarak başlayan ev sahibi maçın başında topu kalesinde gördü. Baskıya devam edip eşitliği sağladı. Konuk hızlı çıkışıyla yine öne geçti. Ev sahibi haklı bir penaltıyla eşitliği sağladı. İkinci yarı konuk daha iyiydi ve bir kez daha öne geçti. Ev sahibi bastırdı ama yetmedi.

Konya-2 Alanya-3… Güzel bir maç oldu. Ev sahibinin, “Hem top yapayım, hem gol atayım” taktiği tutmadı. Hoş golü bulup öne geçti ama rakibinin hızlı oyununu durduramadı. Konuk ünlü golcüsü ile biri penaltıdan iki gol bulup öne geçti. Ev sahibi hücuma geçti ve eşitliği formda golcüsü ile sağladı. Maç gidip gelirken konuğun frikik golü geldi. Ev sahibi yüklendi ama skoru değiştiremedi.

Galatasaray-1 Kasımpaşa-3… İstanbul derbisi seyircisiz oynandı. Geçen hafta farklı galip gelen ev sahibi, evinde farklı yenildi. Bir ileri bir geri oynuyor ev sahibi. Konuğunda ondan farkı yoktu. Son iki hafta yenilen konuk takım kendisinden daha kötü oynayan rakibini vasat bir oyunla yendi.

Rize-6 Bursa-0… Konuk takım cepten yemeye devam ediyor. Son üç haftada 16 gol yediler. Futbolu unutmuşlar. Maçta hiçbir varlık gösteremediler. Böyle giderlerse küme düşerler. Ev sahibi dipten kurtulmak istiyor ama rakipleri de kazanıyor. Ligde kalmaları çok zor.

Beşiktaş-1 Fenerbahçe-1… Adı büyük kendi küçük derbi. Maçta futbolun dışında her şey vardı. Tekme, tokat, boks, güreş, horoz dövüşü, el-kol hareketleri, küfür, seyirci, faul, sarı-kırmızı kartlar, hakem hataları, daha neler neler. Sportmenlik ise hiç yoktu. Yorumculara göre ev sahibi, bilhassa Quaresma çok iyi oynamış. Konuk ise çok kötü oynamış. Konuk takımın kötü oynadığına katılırken ev sahibini çok iyi oynadığına katılmıyorum. Çok iyi oynayan takım niye bir gol atar. Ev sahibi rakibine göre daha iyi oynadı demek en doğrusu. Hakem Fırat Aydınus, konuk takımdan bile daha kötüydü. Konuk takımın her atağını ev sahibi faullerle durdurdu. Bir tane bile sarı göstermedi. Tüm tercih haklarını ev sahibi lehine kullandı. Ancak ev sahibi lehine penaltıyı vermedi, ne hikmetse. Çaldığı düdüklerin çoğu hatalıydı. İlk yarı ev sahibine 3, konuk takıma 2 sarı kart gösteremedi, ne hikmetse. Konuk takıma gösterdiği 2 kırmızı kart doğruydu, ne hikmetse. Rakibinin kafasına tekme atan ev sahibinden Tolgay’a kırmızı yerine sarı gösterdi, ne hikmetse. Velhasıl maçı katletti.

