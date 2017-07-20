Yaz tatiline çıkmadan önce sevdiklerinize, ailenize veya dostlarınıza hediye almayı düşünüyorsanız, Yaza Özel Hediye Rehberi’mize bir göz atın!
Sizlere özel 2017 Yaz Tailiniz için Hediye Rehberi hazırladık, aşağıdaki hediyelerden sevdiklerinize almak isteyebilirsiniz…
1. ASICS Gel-Kayano koşu ayakkabıları
Bu ASICS Gel-Kayano koşu ayakkabıları ile bu yaz için vücudunuzu şekillendirin. Üstün yastıklama özelliği ile Japonya’daki koşucular arasında popüler olan bu konforlu ayakkabılar sizi dışarı çıkarmaya ve sokakları fethetmeye motive edecektir. 26 Temmuz 17:59’a (PDT) kadar, satın alım puanlarınızın 80 TL’nin üzerindeki herhangi bir satın alım işleminizde %20’sini geri kazanın.
2. Drive Genius
Hatırlanacak fotoğraflarınızı ve videolarınızı Drive Genius ile yaz tatilinizden koruyun. Ürünün en yeni sürüm, iki yeni optimizasyon, bir sabit disk izleme aracı ve bir Malware Scan Antivirus Tool sunuyor. Kupon kodu VIGDG ile %20 indirim alın!
3. Becket Chambray Pantolonu
Gray Heather’taki bu Becket Chambray Pantolonu, yaz gardırobunuza mükemmel bir ektir. Bu ince çiniler, keten şambray’da zengin doku ve görsel cazibe ile görsel ilgi çeker. 18 Temmuz’da, bu pantolonlarda %50 indirim al!
4. Paul Smith Erkek Yüzücü Şortu
Bu Paul Smith Erkek Yüzücü Şortu ile havuzlarda tarzınızı gösterin. Elastik bir kauçuk tutturma kemeri ve iki açılı yan cep ile bu şort hem pratik hem de şık.
5. Grokker’ın evde yapılan egzersizleri
Yaz formunuzu, Grokker’ın evde yapılan egzersizleri, yoga ve daha fazlası ile evinizin rahatlığını hiç terk etmeden koruyun. VigLink yayıncılarının okuyucuları için özel indirimler: Şimdi 1 yıllık abonelik üzerinden% 20 indirim elde edin!
6. ASICS Gel-Cumulus 18
Egzersizinize bu ASICS Gel-Cumulus 18 konforuyla başlayın. Ayağınızı desteklemek ve doğal dokunun konforunu çoğaltmak için geliştirilmiş Convergence GEL Teknolojisi ile bu ayakkabı en son şok yayılımı sunar. AFFL2017 koduyla 1 Ağustos tarihine kadar 75.65 dolar karşılığında satışta.
7. Emily 8 Adet Baskılı Yorgan Seti
Konuklarınızı tüm yaz partilerinizde eylendirmek mi? Ev dekorasyonunuzu yenileme zamanı olabilir! Bu Emily 8 Adet Baskılı Yorgan Seti‘nin canlı renkleri, yatak odanı aydınlatacağına eminiz. VigLink yayıncılarının okuyucuları için ayrıcalıklı indirim: Bu yatak örtüsünden 10 $ kazanmak için VIGLINK10 kodunu kullanın!
8. Freedom Kablosuz Kulaklık
Jaybird Freedom Kablosuz Kulaklık ile en sevdiğiniz yazlık müziklerin tadını çıkarın veya üstün ses performansıyla en yeni Netflix filmlerin keyfini sürün. 8 saatlik oyun süresi sunan bu ter geçirmez metal kulaklıklar, caddeler, spor salonu veya yamaçlarda kullanabilirsiniz. 15 TL indirim kazanmak için AFFL2017 kodunu kullanın!
9. ASICS Lady Gel-Kayano koşu ayakkabıları
Bu rahat ASICS Lady Gel-Kayano koşu ayakkabıları ile aktif kıyafetinize pembe bir renk ekleyin. Bedeninizi yumuşatmak için en iyi denge desteğini sunan bu ayakkabıların güvenilirliği ile yeni bir kişisel rekor kırın. 80 dolardan fazla alışveriş için, 26 Temmuz 19:59 PDT’ye kadar %20 puan geri kazanın.
10. Grokker, evde yaptığınız egzersizler
Bu yaz antrenman motivasyonu bulmak için uğraşıyor musunuz? Grokker, evde yaptığınız egzersizler sırasında sorularınızı uzman öğretmenler ve eğitmenler ile devam eder. Sanki oturma odanızda kişisel bir eğitmen gibi bir şey! Şimdi iki haftalık ücretsiz bir deneme yapın!
11. Celeste Gömlek ve Pantolon Seti
Bu sıcak yaz gecelerinde bu Celeste Gömlek ve Pantolon Seti ile serin olun. Bu yıldız baskılı saten pijama evde dinlenmek için mükemmeldir! Ceket üzerinde kendinden kaplamalı düğmeler ve saten borular, bu şirin ve muhteşem sete lüks bir dokunuş katıyor. Temmuz sonuna kadar %60’a varan indirim alın.
12. Prada Sandaletler
Bu yumuşak deri Prada Sandaletler ile yaz kıyafetinizi tamamlayın. Kristal süslemelerle bu sandaletler gözünüzü süsleyecektir.
13. Açık Sarı Pamuklu Voile Babydoll Elbisesi
Bu şeritli açık sarı Pamuklu Voile Babydoll Elbisesi gibi hiçbir şey “Yaz Geldi” diye bağıramaz! Havadar olmak için nefes alabilen bu elbise gibi birşey yok. 18 Temmuz’da %50 indirim alın ve elbiseyi 34,99 $ karşılığında alın!
14. Carmen 5 Parça Yorgan Seti
Bu Carmen 5 Parça Yorgan Seti ile bu yaz rahat ol. Mor çiçekli madalyonlarla zarifleşen bu set, size daha iyi bir rahatlama getireceğinden emin olabilirsiniz. VigLink yayıncılarının okuyucuları için özel indirimler: VIGLINK10 kodunu kullandığınızda setten 10 $ indirim kazanın!
15. Meena Cami ve Kısa Set
Yukarı veya aşağı giyin – bu şık Meena Cami ve Kısa Set şık bir görünüm edinmek ya da sadece evde salon rahatlığı yaşamak için idealdir. Hafifçe esnekleştirilmiş bir bel ve dantel ilavesi içeren bu rahat ama zarif set yaz için mükemmeldir. 31 Temmuz’a kadar %60 indirim!
16. Data Rescue 4 Data Recovery
Bu yaz ofisinizi yeniden düzenliyor musunuz? Dosyaların kaybolması kolaydır, ancak Data Rescue 4 Data Recovery yazılımı ile bu yaz yaptığınız tüm anıların Mac’inizde güvende kalacağından emin olabilirsiniz. VigLink yayıncılarının okuyucuları için ayrıcalıklı indirim: VigDR kupon koduyla Veri Kurtarma programından%20 indirim alın!
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