1. ASICS Gel-Kayano koşu ayakkabıları

Bu ASICS Gel-Kayano koşu ayakkabıları ile bu yaz için vücudunuzu şekillendirin. Üstün yastıklama özelliği ile Japonya’daki koşucular arasında popüler olan bu konforlu ayakkabılar sizi dışarı çıkarmaya ve sokakları fethetmeye motive edecektir. 26 Temmuz 17:59’a (PDT) kadar, satın alım puanlarınızın 80 TL’nin üzerindeki herhangi bir satın alım işleminizde %20’sini geri kazanın.