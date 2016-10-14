Hediye: Başkanlık

MHP delegeleri Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi istemiyor, Kurultay istiyorlardı. Bahçeli ise kendi yaptığı tüzüğe sığınarak “2018’e kadar olmaz” dedi.

Delegeler yasal sayıya ulaşarak tüzük kurultayı yaptılar, tüzüğü değiştirdiler, kurultay kapısını açtılar.

Bahçeli yargıya gitti ama Yargıtay da onaylayınca Kurultay’ın 10 Temmuz’da yapılacağını açıkladı.

Ancak devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi.

Çünkü Devlet Bahçeli ihtiyaç duyduğu en kritik günlerde AK Parti’ye Meclis’te destek veriyordu.

İşte o günlerde de AK Parti’nin destekçisi Devlet Bahçeli’nin Genel Başkanlığı tehlikeye girmiş, Meral Akşener büyük bir ülkücü desteğinin yanı sıra vatandaşlar için de “yeni kadın lider” olarak kamuoyu desteği yakalamıştı.

Erdoğan ve AK Parti hükümeti Devlet Bahçeli’nin koltuğunda kalması için devreye girdi.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yüksek Yargının kararını dahi göz ardı ederek, delegelerin tüzük kurultay kararını yok sayarak seçimli MHP Kurultayının yapılamayacağına karar verdiler.

Türkiye idari yargının siyasete bu denli müdahalesini tarih boyunca yaşamamıştı.

Bu destek ile Bahçeli de derin bir “oh” çekerek 10 Temmuz seçimli Kurultay’ının yapılmayacağını açıkladı.

Bu gelişmeler ile koltuğunu ancak 2018’e kadar sağlama alan Devlet Bey Meral Akşener’i de MHP’den ihraç etti ki diğer genel başkan adayları için böyle bir karar almadı.

İşte gün geldi Devlet Bey’in Erdoğan’a vefa borcunu ödemesi gerekti.

Çıktı MHP Meclis gurubuna ve Erdoğan’ın Başkan olmasına yol açacak açıklamayı yaptı.

Bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti derin bir “Ohhh” çekti.

Artık 330 barajı açılacak ve Meclis’te AK Parti ile MHP’nin oyları ile Başkan’lık kabul edilerek halka referanduma gidilecekti.

Düşünebiliyor musunuz 15 Temmuz ile sadece AK Partililerin değil çok geniş bir halk desteğini darbe girişimin önlenmesine öncülük eden Erdoğan’a verdiği destek ile referanduma gidilmesinin sonucunu?

Evet, “Seçmen Başkanlığa onay verir” dediğinizi duyuyorum.

İşte MHP Genel Başkan’lık koltuğunu korumak için büyük destek aldığı Erdoğan’a vefasını O’nu Başkan yaparak hediye verecek Devlet Bahçeli.

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