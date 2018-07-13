Süper Lig’den düşen ve önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Gençlerbirliği’nde, Ümit Özat’tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Erkan Sözeri, hedeflerinin ‘ilk 2’ olduğunu söyledi.

Sözeri, sezon hazırlıkları ve kadro planlamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği’nin talihsiz bir şekilde ligden düştüğünü ve zor bir dönemde görev aldıklarını belirterek, “Camia açısından üzücü bir durum ama Gençlerbirliği düştüğü yerden kalkmasını bilir. Çünkü nitelikli bir camia ve ben bu camianın bir parçasıyım. Altı yıl bu şerefli formayı terlettim bugün de takımı yeniden layık olduğu yere yükseltmek görevi bana düştü. ” ifadelerini kullandı.

Takım kadrosunu “İlk 2” hedefine göre oluşturduklarını vurgulayan Sözeri, “Gençlerbirliği’nin ait olduğu yere, Süper Lig’e yeniden dönmemesi için hiçbir neden yok. İyi bir performans göstererek ve tamamen hedefe odaklanarak, amacımızı gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Erkan Sözeri, az da olsa fikstür avantajlarının bulunmasına rağmen, “Sonuçta bütün takımlarla oynayacağız. Fikstüre bakarak maç kazanılmaz. Ben

takımın performansını dikkate alırım. Maç sahada kazanılır. Performansınız güçlü olursa fikstür avantajını lehinize çevirebilirsiniz” dedi

Göreve başlamalarından itibaren takımda büyük bir sinerji oluştuğuna işaret eden Sözeri, genel olarak herkesin mutlu olduğunu gördüğünü, bunun da sorumluluklarını artırdığını ancak bu sorumluluğun altından mutlaka kalkacaklarına ve camiaya şampiyonluğu yaşatacaklarına da inandığını sözlerine ekledi.