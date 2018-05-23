Türkiye’nin parası remi ve milli parası; Türk lirası bu kadar başıboş bırakılmamıştı. Döviz kurlarında ne olup bittiğini, işin nerde duracağını bilen de yok. Artık şu noktada durur, buradan geri döner diyene de kimse inanmıyor.

Daha geçen hafta milli paramız 4.5 lirayı zorlarken paradan sorumlu Merkez Bankası (MB) , “bu sağlıklı değil, gereken adımlar atılacak” açıklamasıyla adeta meydan okumuştu. Biz de MB’nin döviz kurarı dolarda 4.5, avro da 5.3 lira diye yazmıştık. Yaratılan havaya göre her an ani bir müdahale ile kurları bu sınırlarda kontrol altına alınacaktı.

Ama öyle olmadı, MB bırakın adım atmayı, gık bile demedi, Sonuç bugün dolar 4.90’ların avro 5.70’lerin üzerini test ediyor. Beklenti dolar 5, avro 6 lira. Bunları yazarken kendimizi spekülasyon, manipülasyon yapıyormuş gibi görüyoruz ama ne yazık ki kısa süre sonra doğru çıkıyor. (Bu yazıyı yazmaya başladığımızda sabah saatlerinde dolar 4.65’den 4.90 liraya çıktı, akşama ne olur bilinmez).

Bu durumu (doğru yanlış) yurt dışından gelen çok kaygılı, iç karartıcı yorumlar da ateşliyor. Yorumların ortak özelliği, MB’nin faizleri artık bir iki değil, beş altı puan artırsa bile yeterli olmayacağı şeklinde. Geldiğimiz noktaya bakın.

MB DOLAR İTHAL EDECEK

Hoplaya zıplata gittikçe giden kurlar karşısında vatandaş da işi mizaha vurarak rahatlıyor. Sanal medyadan örnekler:

“Çocuk babasından 100 dolar istemiş. Babası da cevap vermiş; “evladım 400 lira mı? 450 lira çok para. Hem 480 lirayı ne yapacaksın ki?”

Bir diğeri: “Fiyatlarının yükselmesi karşında yurt dışından dolar ithal etmeye hazırlanan Merkez Bankası, bu dolarları süpermarketlerde 3.5 liradan satılacağını açıkladı”.

“Dolar Dışişleri Bakanlığına çağrıldı”

“Merkez Bankası’ndan piyasaları rahatlatan açıklama: Herşey para değil, insanlık da lazım:

FISTIK OYUNLARI

Bizim ünlü Antep fıstığının fiyatları bir gecede 60 liradan 240 liraya çıkınca herkes “keşke dolar yerine fıstık alsaydık” demişti. İş anlaşıldı, birileri tıpkı diğer toprak ve hayvan ürünlerinde olduğu gibi fıstığı da toplayıp stoklamışlar.

Tarım Bakanımız olaya el koymuş. “bu konuyu konuştuk, tatlıya bağladık” demiş. Ne olmuşsa 160 liraya inmiş. Demek stokçuların yeri yurdu belli, konuşabiliyorsunuz. Konuşma yerine gönderin vergicileri, polisleri. Şu kadar fıstık ele geçirildi diye de ifşa edin bunları. Ama araya Bakan Bey girmiş, stokçular da bakan beyi kırmayarak fiyatları indirmişler. İndirdikleri de beş gün öncesinin iki kat fazlası.

Süreç aynı MB’nin dolara müdahalesi gibi. Yakında fıstıkta kilo 300 lira olursa şaşırmayın. Bu arada fıstık yerine rengi tutsun diye bezelye koyulan baklavalara dikkat.

(NOT: Yukarıdaki dolar/avro tahmini tamamen şahsi görüşümüzdür. Bu konuda yatırımcıların kararlarından sorumlu olmayacağımızı belirtelim)